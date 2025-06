Mañalich: “La pandemia fue usada por tres personas para hacer carrera política... Izkia Siches, Diego Pardow y Daniel Jadue”

Cinco años duró la investigación del Ministerio Público por eventuales delitos en el manejo de la pandemia de Covid-19 y que se tramitó en contra exautoridades del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, incluido el propio Jefe de Estado que estuvo querellado.

Fue a propósito de una acción criminal presentada por el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue contra el Mandatario, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y sus subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, que la fiscalía inició una larga indagatoria, que incluyó la toma de declaraciones, la inspección de documentos y la extensa revisión de miles de correos del Minsal.

El trabajo que lideró el fiscal Marcelo Carrasco concluyó y tras cientos de diligencias, según expuso en escritos judiciales, determinó que no existen antecedentes suficientes para formalizar a los querellados .

La decisión se materializó mediante un escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía que fijó para el 25 de julio la audiencia donde se comunicará de manera oficial la decisión del Ministerio Público, lo que, eso sí, podría ser rebatido por la parte querellante.

El doctor Mañalich atiende a La Tercera para conversar sobre lo que fue para ellos esta investigación, que a su juicio fue “injusta y avanzó “lenta”, y sobre cómo el expresidente Sebastián Piñera debiera ser reconocido por su manejo en la emergencia sanitaria con un monumento.

En ese sentido, afirma que tres personas ocuparon el contexto de la pandemia para levantar “difamaciones” contra el gobierno. Dos de ellos, resume el nefrólogo, terminaron siendo parte del actual gobierno, mientras que el tercero emprendió una carrera presidencial.

- ¿Qué pensó cuando recibió la noticia de que la fiscalía decidió no perseverar en la investigación en su contra?

Durante las últimas dos semanas han ocurrido tres hechos que son bien sintomáticos y simbólicos. El primero, el director mundial de la Organización Mundial de la Salud en su discurso inaugural la semana antepasada, mencionó que el Presidente Piñera era uno de los 33 presidentes del mundo que más había hecho en el combate contra la pandemia.

Segundo, en su mensaje presidencial del 1 de junio, el presidente Gabriel Boric, una vez más con un tono ya más claro, reconoce que el manejo de la pandemia durante el gobierno de Piñera fue realmente muy alto . Incluso una vez más reconoce que la manifestaciones en contra de las políticas del Covid-19 del presidente Piñera fueron injustas e inadecuadas.

Y tercero, la fiscalía acaba de decidir no perseverar en una investigación por cuasidelito de homicidio. Entonces, en ese sentido, yo creo que se está poniendo en evidencia mundial, y así son los datos que lo avalan, que el manejo que se hizo en Chile de la pandemia fue realmente notable y hace más meritorio tomar la rediscusión de poner un monumento en favor del presidente Piñera en la plaza de la Constitución.

- ¿En ese sentido usted cree que la querella que se presentó en su contra y contra el expresidente Piñera fue injusta o estuvo motivada con fines políticos?

Independiente de que se logró al principio un acuerdo social y político en un momento en que Chile estaba muy convulsionado, a fines de 2019, ese acuerdo no fue respetado esencialmente por tres personas que decidieron hacer una carrera política mediante la difamación, mediante la contradicción de las políticas que el gobierno, y Chile en general, tomaron contra la pandemia.

Esas tres personas son la presidenta entonces del colegio médico doctora Izkia Siches, que hizo una carrera política vertiginosa posicionándose como segunda la autoridad de la República, como ministra del Interior. También el actual ministro Diego Pardow (Energía), que hizo especulación de datos no sostenibles en la realidad y lo condujeron a ocupar un ministerio en el cual todavía se mantiene.

Y en tercer lugar, quien quería ser candidato presidencial, que es el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue. Los tres usaron sin ningún pudor un combate ciego visceral , no fundado en datos contra la pandemia.

Bueno, y les fue bien: uno terminó siendo precandidato presidencial y los otros dos siendo ministros de Estado.

- ¿Usted cómo vivió el proceso?

Siempre consideré que la investigación era injusta sobre todo en la figura del Presidente de la República. El Presidente no tomaba las decisiones de qué lugares hacían cuarentena, qué vacunas o no importar. Esto era una diligencia que hacían otros ministerios. Y enseguida esta querella criminal tenía elementos sumamente raros, como por ejemplo acusarnos criminalmente de que no habíamos permitido la importación del Interferón cubano, cuando sabemos que es un medicamento que no tenía ningún sentido científico de usar en el manejo del Covid. Su idea fue abandonada por todos los países del mundo.

Y en el contexto de la querella que enfrenta hoy día el exalcalde Jadue se denunció en el tema de la Asociación de Farmacias Populares que había un fraude y, sin embargo, está como argumento en la querella que él presentó, diciendo que el gobierno no autorizó la importación de este medicamento desde Cuba que significaba fondos siderales mal usados. Y él no pide ni siquiera disculpas.

- Hubo un momento de la investigación donde se originó una polémica entre el gobierno y el Ministerio Público por la solicitud de correos electrónicos. En su minuto, ¿por qué el Minsal denegó acceso a esa información?

Bueno, yo ya no estaba en el Ministerio en esa época. El punto fundamental es que esos correos contenían información muy precisa respecto a despliegue de las Fuerzas Armadas, brotes de enfermedad en recintos de las Fuerzas Armadas y entiendo, por lo que me explicaron desde el Ministerio, que pensaban que esa información era una información que no era prudente revelarse. Pero, en definitiva, esos correos fueron entregados todos. Y no pasó absolutamente nada con ellos. La Fiscalía, que tenía acceso desde el principio a estos correos, no encontró nada relevante como materia para sostener la investigación. Más aún, el Consejo de defensa del Estado, muy al principio, cuando le pidieron que se hiciera parte de esta querella, dijo que no iba a ser parte porque no encontraba mérito para configurar un delito.

- ¿Hubo alguna etapa de la investigación en la que creyera que la causa se estaba complejizando para usted?

Evidentemente, una investigación abierta puede tornarse en contra. La Fiscalía inició una investigación producto de una querella y cumple con su obligación de hacer todas las diligencias que estime pertinentes para definir si hay mérito de acusar. Y lo que ha ocurrido es que ha considerado que no hay mérito para acusar.

Ahora este proceso no está terminado, en el sentido de que es perfectamente posible que los querellantes pidan diligencias adicionales y pidan una reapertura de la investigación, lo que yo creo que es más probable que ocurra a que no ocurra, porque, de lo contrario, políticamente para el exalcalde Jadue esto es una cosa muy dura . Y me imagino que irá a haber alguna solicitud adicional.

- Pero en el caso de que se cierre la investigación, ¿usted podría evaluar alguna acción judicial en contra de quien inició esta querella?