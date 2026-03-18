Marcelo Mena por retiro de 43 decretos medioambientales: “Revertir lo que se logró no es lo que la gente está buscando”

El exministro de Medioambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, criticó esta jornada la polémica decisión del actual Ejecutivo de retirar 43 decretos presentados durante el gobierno anterior.

Entre estos decretos ya retirados se encontraba la declaración de monumento natural del pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional Salar de Pedernales, y la iniciativa que buscaba establecer la norma de emisión para centrales termoeléctricas.

Consultado al respecto en conversación con Radio ADN, el exministro señaló que en otros traspasos, como el de Gabriel Boric con Sebastián Piñera, “en general ha sido más acotado esta revisión de los decretos”.

“En el sentido de que no se habían retirado todos los decretos, y eso causa alguna incertidumbre”, sostuvo. “Los 43 decretos representan una inmensa diversidad de temáticas, desde la conservación de especies, parques nacionales, parques marinos, normas ambientales, entonces hay cosas que tienen mayor o menor importancia para distintos actores, por lo tanto todos se ven inquietos".

En esta línea, Mena indicó que “es usual que los gobiernos tramiten decretos que fueron firmados en gobiernos anteriores”, sin embargo, las modificaciones, si se hicieran, “significarían demoras importantes porque en la práctica tendría que presentarse nuevo antecedente el Consejo Ministro y tendría que firmarse nuevos decretos y, por tanto, cualquier modificación sería una demora significativa”.

“Esperemos que, por lo tanto, sean muy pocas las modificaciones porque en la práctica se cumplen todos los ámbitos legales, los pasos que están ahí puestos en cada uno de esos decretos”, sentenció.

Junto con esto, el exministro también apuntó que la función del Estado “no termina en un gobierno y otro, hay obligaciones legales”.

“ Los planes de descontaminación tienen plazos legales, las acciones que tienen que ver con cambio climático están sujetas bajo una ley, y, por tanto, también hay que tener en cuenta que hay una institucionalidad que hace que los resultados de la protección ambiental no sean obra de un gobierno, sino que muchas veces, de varios” ,

En esto, indicó que “todo el actuar del Estado tiene que ser dentro de un marco legal y no puede ser arbitrario, no porque a un gobierno se le ocurra que algún fenómeno no existe, como el cambio climático, la contaminación, deja de importar, porque en el fondo el marco legal da obligaciones que son importantes”.

Marcelo Mena: “La gente está buscando es que se avancen los temas que se prometieron en la campaña"

En este caso, apuntó, “hubo un error estratégico, porque esto de darse el gustito al mismo tiempo está abriéndole flanco al gobierno, en el sentido de que le habla a su 25% de la primera vuelta, pero se encuentra con que a Chile sí le importa la protección ambiental, y cuando las cosas funcionan bien, está tranquilo, pero cuando ve que hay amenazas frente a su protección ambiental, realmente se preocupa. Y a mí, ayer, de todo ámbito, gente de izquierda, derecha, jóvenes, viejos, estaban todos tremendamente preocupados por estos cambios“.

“Cuando uno critica a un gobierno porque indultó a una facción del estallido, la respuesta que quiere la ciudadanía no necesariamente es que indulte al otro bando (...) Parte el gobierno bien, con alta aprobación, pero empieza a abrirse flanco por cosas innecesarias, como revisar la gratuidad, o como revisar el tema del indulto, hablar de la ley 40 horas... en la práctica básicamente son innecesarias porque lo que importa es simplemente llevar a cabo el trabajo. Entonces, en el fondo, revertir lo que se logró no es lo que la gente está buscando”.

“Lo que la gente está buscando es que se avancen los temas que se prometieron en la campaña. Y la campaña no se prometió necesariamente las cosas que estamos discutiendo hoy día”, sostuvo.