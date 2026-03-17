Proaño y retiro de 43 decretos presentados por el gobierno de Boric: “Implica poner en riesgo instrumentos de gestión ambiental”

Una nueva exautoridad del gobierno de Gabriel Boric salió a abordar este martes las determinaciones por parte de la administración de José Antonio Kast.

En particular, el exsubsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, criticó la decisión del actual Ejecutivo de retirar 43 decretos presentados durante el gobierno anterior.

Concretamente, el Ministerio de Medioambiente retiró de la Contraloría General de la República (CGR) la toma de razón de las mencionadas iniciativas. Entre otras, se encuentra la declaración de monumento natural del pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional Salar de Pedernales, y la iniciativa que buscaba establecer la norma de emisión para centrales termoeléctricas.

Foto de Andrea Benvenuti

“Es bastante habitual que los gobiernos entrantes retiren de CGR algunos decretos que requieren especial atención para su revisión, eventual modificación y reingreso. Lo llamativo e inédito en este caso es que se retira la totalidad de los decretos del MMA en trámite para su toma de razón en CGR”, comenzó señalando el exsubsecretario.

A lo que agregó: “ Esto implica poner en riesgo instrumentos de gestión ambiental que han sido trabajados por años con rigor técnico y amplia participación de todos los sectores y que buscan proteger a las personas y la naturaleza, como son las normas de calidad del aire y agua, planes de descontaminación como el del lago Villarica, la creación de áreas protegidas, entre otros”.

Proaño seria la tercera exautoridad de la administración Boric que aborda una determinación del nuevo gobierno.

Primeramente, el exministo de Hacienda, Nicolás Grau, se trensó en una discusión con su par, Jorge Quiroz, respecto al estado del Tesoro Público.

Solo días después, el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó los resultados del operativo policial por parte del gobierno de Kast, en que un total de 2.905 personas fueron detenidas en 72 horas.