Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual
Las solicitudes fueron registradas entre las 09.00 y las 18.00 horas de este sábado.
A horas de que se realice la votación presidencial de este domingo, Carabineros informó que un total preliminar de 36.304 personas ingresaron trámites a través de Comisaría Virtual para excusarse de sufragar.
De acuerdo con los antecedentes entregados, las solicitudes fueron registradas entre las 09.00 y las 18.00 horas de este sábado.
Cabe señalar que este mecanismo se encuentra habilitado principalmente para quienes se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación, estén enfermos o enfrenten otro impedimento grave que les imposibilite participar del proceso electoral.
