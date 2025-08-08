Más de 500 efectivos en terreno: PDI y Carabineros coordinan esfuerzos en megaoperativo nacional para la prevención del delito

Carabineros y la PDI intensifican sevicios en la region en el marco de operativo a nivel nacional. Foto: Aton Chile.

A partir de las 19 horas de este jueves, más de 500 funcionarios de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) se desplegaron en el marco de un masivo operativo nacional enfocado en la prevención del delito, y que busca, además, dar con el paradero de prófugos de la justicia y de migrantes en condición irregular.

Así, en todas las regiones del país las policías realizan operativos simultáneos en todas las regiones del país , especialmente en las zonas con mayor concentración de criminalidad e incidencia delictual, informaron desde Carabineros.

La estrategia, denominada “Ronda de Intervención Focalizada” , tiene como objetivo incrementar la percepción de seguridad de la ciudadanía mediante controles vehiculares, fiscalizaciones e investigaciones en terreno. El despliegue incluyó más de 120 medios logísticos, entre los que destacaron drones, motos todoterreno, vehículos institucionales, perros entrenados y un helicóptero.

El dispositivo contempló la participación de más de 400 carabineros, además de cerca de 100 funcionarios de la PDI.

Foto: Aton Chile

Ministro Cordero: “Es el primer operativo conjunto a nivel país”

En la Región Metropolitana la presentación de los efectivos policiales se realizó en el frontis de la Estación Mapocho, en Santiago, y estuvieron presente el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, quienes destacaron el carácter preventivo y colaborativo del despliegue nacional. Asimismo, participaron los subsecretarios de Seguridad Pública, Rafael Collado, y de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

En la ocasión, el ministro Cordero valoró que “esta es la primera vez que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile realizan un operativo conjunto de carácter nacional”, tras lo cual destacó que “ambas policías han coordinado sus esfuerzos, de personal y logísticos, para salir a ejercer sus funciones”.

“Este operativo que comenzó hoy en la mañana comienza su segunda parte hoy en la noche y se está desarrollando en todas las regiones del país ”, destacó el secretario de Estado.

Asimismo, la autoridad resaltó que “las acciones de ambas policías son determinantes para los resultados, en su rol en el control preventivo de la ley, pero también en la búsqueda de prófugos y de quienes se encuentran infringiendo la ley migratoria”.

Además, sostuvo que la ronda policial de alcance nacional realizada esta noche es la primera de un conjunto de acciones que estarían planificando conjuntamente las policías, bajo las políticas y directrices del Ministerio de Seguridad Pública.