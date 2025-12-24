SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Ministra María Teresa Letelier se despide del Poder Judicial y suben a cuatro los cupos en la Corte Suprema

    El Presidente Gabriel Boric tiene en su poder la quina para proponer al Senado uno de los reemplazos y hay un concurso en marcha para definir otro de los nombres.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Este martes fue el último día de labores de la ministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier, por lo que fue homenajeada por sus pares y por los funcionarios del máximo tribunal.

    Tras más de 40 años de servicio judicial, la jueza cumplió la edad máxima para permanecer en el cargo.

    En su adiós, se refirió a la situación por la que atraviesa actualmente el Poder Judicial.

    “Lo que ha pasado con el Poder Judicial, lo que está pasando, es terriblemente injusto porque alguien por intereses ajenos y muy propios de las personas, que han utilizado al Poder Judicial -porque al Poder Judicial lo han utilizado algunas personas para sus propios intereses-, creando una opinión pública tremendamente invasiva y descalificadora con el Poder Judicial, con todos los jueces de la República”, lamentó.

    Abogada de la Universidad Católica, Letelier se desempeñó en el mundo privado hasta 1981, año en que ingresó al Poder Judicial.

    Tras ello -en 1993-, fue designada jueza del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago y permaneció allí hasta 2002 cuando, durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

    En junio de 2021 juró en el máximo tribunal. Fue propuesta al Senado por el entonces Presidente Sebastián Piñera.

    Los cupos en la Suprema

    Con la salida de Letelier, considerando la destitución de Diego Simpertigue, al aprobarse en el Senado la acusación constitucional en su contra, pasaron a ser cuatro las vacantes en el máximo escalafón de la judicatura chilena.

    Tras ser reabierto recientemente, está en marcha el concurso para definir al reemplazante de Sergio Muñoz, también destituido por el Congreso, en octubre de 2024.

    Por otro lado, el Presidente Gabriel Boric tiene en su poder la quina definida para proponer al Congreso el nombre del reemplazante de Eduardo Fuentes Belmar. El 27 de octubre se realizó la votación del Pleno de ministros del máximo tribunal.

    Los nombres sugeridos al Ejecutivo son los de Jorge Zepeda Arancibia, ministro de la Corte de Santiago incluido por derecho propio; Eliana Quezada Muñoz, ministra de Corte de Apelaciones de Valparaíso que consiguió 16 votos; Marisol Rojas Moya, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago que obtuvo siete votos, Liliana Mera Muñoz, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que también alcanzó siete votos; y María Carolina Catepillán Lobos, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel que consiguió seis votos.

    La Corte Suprema está actualmente integrada por 17 ministros titulares, nueve hombres y ocho mujeres, el presidente Ricardo Blanco, la presidenta electa Gloria Ana Chevesich, que asumirá en enero, Andrea Muñoz, Manuel Antonio Valderrama, Arturo José Prado, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto, Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales, Mario Carroza, María Cristina Gajardo, Jessica González Troncoso, Mireya López, los recientemente nombrados Omar Astudillo y Gonzalo Ruz Lártiga, la ministra vocera María Soledad Melo y Jean Pierre Matus, que ya esquivó una acusación constitucional en el Congreso y que podría enfrentar otra.

    Mario Carroza cumple 75 años en abril y su reemplazo deberá ser definido por el futuro gobierno de José Antonio Kast.

