Ministra Steinert descarta su intervención, “complot” o “historia amorosa” en salida de subprefecta de la PDI

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, reiteró ante la comisión de Seguridad del Senado que no tuvo ninguna “injerencia” en la salida de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.

En la instancia, el senador Juan Luis Castro consultó a la secretaria de Estado: “¿Usted en algún momento, ministra, solicitó, recomendó, sugirió o promovió la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI?”.

Luego de escuchar todas las preguntas, al momento de responder, Steinert precisó que contestaría una pregunta “que ha generado ruido” y que no deseaba “evadir esa respuesta”.

“Esta decisión (salida de Peña), reitero y como lo señaló el señor (Eduardo) Cerna, fue institucional. Alguna injerencia mía, no. Y quiero expresar en este momento la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias por parte de la comunidad y de distintos actores”, explicó.

“Yo soy una madre, además, y es complejo recibir estas expresiones con intentos de crear una historia paralela que no ha sido. Y además de esa historia paralela desde el punto de vista, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así. Pero también como eso no prendió, por así decirlo, después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un complot”, mencionó la secretaria de Estado.

Posteriormente, enfatizó que con esa respuesta quiere “cerrar el tema” porque lo que a ella como ministra le interesa “de verdad” es trabajar por el país.

“Tengo una trayectoria desde el año 2005 como fiscal; ahora estoy enfrentando esta crisis de seguridad, pero con el mayor honor, y quiero que efectivamente podamos realizar este trabajo con todas las instituciones que corresponden, que seamos un aporte en la construcción de un país más seguro. Y eso es lo que me interesa y lo que me llama a servir al país y estar hoy acá”, sentenció Steinert.