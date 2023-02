Ministra Tohá informa que toques de queda comenzarán a la medianoche de este jueves y que serán a escala provincial

La noche de este miércoles y luego del Comité de Riesgo de Desastres (Cogrid) encabezado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se entregó un nuevo balance por los incendios forestales que asolan a la zona centro sur del país, donde la autoridad adelantó que los toques de queda iniciarán este jueves.

Las llamas que afectan principalmente a las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía ya han consumido una superficie mayor a las 200 mil hectáreas y han dejado un saldo total de 24 personas fallecidas, por lo que en las tres zonas rige un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.

De acuerdo con la ministra Tohá, esta jornada fue menos intensa en el combate de la emergencia y, a diferencia de ayer, se emitieron menos mensajes de Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). “Ha sido un día mejor que días anteriores. Ayer a esta hora, estábamos hablando de 42 mensajes SAE, de evacuación; hoy solo fueron necesarios 13″, destacó la titular de Interior y Seguridad Pública.

Respecto a los toques de queda, que es una solicitud que han levantado los afectados y algunas autoridades locales de las zonas quemadas, la secretaria de Estado afirmó que “el Presidente Boric hizo expresa su opinión respecto de que esta medida era conveniente y necesaria (...)”.

“Los jedena (jefes de Defensa Nacional) son los que van a hacer efectiva la medida. Nos han informado que a partir de mañana a la medianoche (jueves) se van a disponer estos toques de queda, pero cada uno de ellos va a especificar los territorios en que ello va a suceder y se va a ir conociendo en el transcurso del día”, sostuvo la titular de la cartera de Interior, quien estimó que la medida regirá con una escala provincial y puede existir la posibilidad que algunas comunas queden fuera de la restricción.

Asimismo, Tohá informó que no se incrementó la cifra de personas fallecidas. “Aunque sí tenemos un recuento que va acumulándose de los daños que se han generado que ciertamente, es muy preocupante y que no permite bajar la guardia, porque como sabemos, en los días por venir, seguimos teniendo una alerta importante y parte de ella, está en regiones que todavía no están en el foco de la crisis y toda la preocupación está en que no se extienda hacia allá”, dijo Tohá por la preocupación que las altas temperaturas generan en otras zonas que no han sido afectadas por el fuego.

En ese sentido, la secretaria de Estado resaltó las diferencias de esta jornada con las anteriores en el combate del fuego. En el Maule, por ejemplo, se enfatizó que los incendios forestales no se han extendido con la velocidad esperada.

En tanto, en la Región del Ñuble, la titular destacó la evacuación que se realizó en Ninhue “que ha concentrado todos los esfuerzos en la zona”. Además, valoró la situación en Quillón, donde se controló el fuego evitando que llegara hasta el radio urbano.

En el Biobío, también, se destacó el control de las llamas que no han cruzado el río homónimo en la región. Además, se descartó que el fuego esté llegando hasta el Parque Nacional Nonguén. “Mañana si hay fuerzas disponibles (...) se va a hacer un esfuerzo por rociarlo, hacer algunas descargas y evitar que sea afectado por el fuego”, comprometió.

“Lo positivo en Biobío, es que hay pronóstico meteorológico que dicen que, a pesar de las temperaturas, va a haber un aumento de la humedad en las próximas horas y eso ayuda, porque el fuego se extiende con menos agresividad”, dijo Tohá.

En tanto, en la Región de La Araucanía, la secretaria de Estado afirmó que existe preocupación por la comuna de Galvarino por la posibilidad que las llamas alcancen una posta, por lo que se hizo la alarma de evacuación.

Asimismo, mostró su preocupación de que la emergencia se extienda a las regiones Metropolitana, O’Higgins y se agrande en el Maule. “Si esas regiones en estos días reciben atención y advertencias (...) es precisamente porque queremos evitar que eso llegue a suceder”, recalcó.