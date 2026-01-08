SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro Cataldo advierte que sería “un tremendo error” si gobierno de Kast decide terminar con los SLEP

    La autoridad de Educación sostuvo que, contrario a las críticas que califican a los Servicios Locales de Educación Como un fracaso, la evidencia demuestra que han logrado mejoras en su desempeño.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Como un “tremendo error” calificó esta jornada el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, si el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, decide eventualmente terminar con los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

    En entrevista esta mañana con ADN Radio, la autoridad abordó los resultados de la PAES para este proceso de Admisión 2026, así como también los rankings de los colegios cuyos estudiantes obtuvieron los mejores resultados y el desempeño que han tenido la Educación Pública, específicamente los Servicios Locales de Educación en la materia.

    Consultado al respecto, la autoridad expresó en primera instancia que hacer rankings con la PAES “no es su objetivo”, y en este sentido, es más comprensible si se hace este ejercicio mediante un instrumento censal, como el Simce. Esto, explica el secretario de Estado, ya que en primera instancia la PAES “es un instrumento voluntario que los estudiantes rinden porque quieren entrar a la Educación Superior, o medirse”.

    “No participan todos los estudiantes de ese proceso, por eso es que ya hay un primer elemento que, metodológicamente al menos, hace complejo un ranking”, explicó. Por ejemplo, el que encabezó el año pasado el ranking era un colegio particular pagado en Chiguayante, donde 12 estudiantes rindieron la prueba, mientras el Instituto Nacional rindieron 500 estudiantes.

    “El Nacional tenía casi 10 veces más estudiantes con puntajes máximos que ese colegio de Chiguayante, donde eran 12″, sostuvo. “Entonces la pregunta es, ¿cuán válido terminan siendo justamente estas aproximaciones, considerando los problemas de escala que esto tiene?"

    En los últimos tres años, señala la autoridad, ha aumentado “muy significativamente” la cantidad de estudiantes prioritarios que rinden la Prueba, lo que es “una buena noticia para el país”, sin embargo esto “evidentemente disminuye justamente los promedios de aquellos establecimientos que concentran mayormente a los estudiantes prioritarios”.

    “Si yo considero, por ejemplo, donde se concentran los estudiantes más vulnerables en nuestro país, justamente están en la Educación Pública, y particularmente en los SLEP”, señaló.

    23 de los 26 servicios locales han logrado mejorar los resultados en la PAES

    Paes ok la-tercera

    Consultado sobre las críticas a los servicios locales, en donde alcaldes los han calificado como “un fracaso” basándose en los puntajes de la PAES, Cataldo respondió señalando que “la evidencia no nos dice eso”.

    Los SLEP llevan muy poco tiempo (...) Esos estudiantes que están egresando de Cuarto Medio llevan más tiempo en el sistema de lo que llevan los SLEP funcionando, entonces yo creo que hay que aproximarse con un poquito de seriedad a estos debates", sentenció.

    Lo que señala la evidencia, sostuvo, es que 23 de los 26 servicios locales han logrado mejorar los resultados en la PAES.

    Si bien estos son resultados más bajos que los del resto del sistema, esto se debe a que son territorios “que están deprimidos, razón por la cual priorizamos la instalación de los servicios locales ahí”.

    “En la comisión investigadora que se hizo durante el año pasado yo mismo le dije a los parlamentarios de oposición que no nos podían exigir efectos demostrativos con los servicios locales, como es lo que están haciendo ahora, considerando que lo que hemos hecho en la reorientación de la reforma, durante mi periodo de gestión, es focalizar la creación de servicios locales allí donde más se requiere, allí donde la interrupción de clases es gigantesca porque -lo mínimo-, no se pagan sueldos", sentenció. Todos esos territorios donde se han instalado los servicios locales, son territorios deprimidos, académicamente hablando, socialmente hablando también en nuestras comunidades educativas".

    En esta línea, si el próximo gobierno decide intervenir esto y eventualmente terminarlos, sostuvo, “yo creo que lo cometerían un tremendo error”.

    Esto, argumentó, ya que el sistema educativo municipal hoy día “enfrenta una crisis”.

    “Eso es una realidad. Los alcaldes que evidencian ciertos niveles de desempeño un poco más alto tienen que ver con un fuerte esfuerzo que hacen individualmente por eso, como el alcalde Claudio Castro de Renca”, indicó.

    “Pero al alcalde le queda este periodo. Yo no sé qué va a pasar después. Sí tengo claro lo que pasaba antes de que él llegara, que era muy distinto a lo que ocurrió cuando llegó”, continuó. “Entonces, sujetar al sistema educativo a ese tipo de vaivenes de los ciclos electorales y de la prioridad que una autoridad de turno les da a los temas, es justamente parte de los diagnósticos de por qué se avanzó la educación pública".

    Por otro lado, añadió, el aumento de los niveles de criticidad financiera de las municipalidades “es gigantesca”, y no son capaces de sostener financieramente esto.

    “Esa es una discusión técnica, financiera y políticamente súper compleja”, cerró.

    Más sobre:NacionalEducaciónMineducPAESSimceSLEPMinisterio de EducaciónNicolás Cataldo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Mirosevic se distancia de La Moneda sobre riesgo del litio y cobre por EE.UU.: “Haría un llamado al gobierno a ser prudente”

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Kast en ICARE: critica a Boric, confirma que gabinete será anunciado el 20 de enero y asegura que no usará “motosierras”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    Lo más leído

    1.
    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    2.
    Alcalde Claudio Castro ante propuesta de Sichel de no traspasar colegios al SLEP: “Entorpece y dificulta el proceso”

    Alcalde Claudio Castro ante propuesta de Sichel de no traspasar colegios al SLEP: “Entorpece y dificulta el proceso”

    3.
    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    4.
    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    5.
    Quién es May Chomali, la carta que encabeza la carrera para llegar al Ministerio de Salud

    Quién es May Chomali, la carta que encabeza la carrera para llegar al Ministerio de Salud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional
    Chile

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Mirosevic se distancia de La Moneda sobre riesgo del litio y cobre por EE.UU.: “Haría un llamado al gobierno a ser prudente”

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años
    Negocios

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    La ilusión de Lucas Pratto tras su regreso a Chile con Coquimbo: “Feliz de estar en el mejor equipo del momento”
    El Deportivo

    La ilusión de Lucas Pratto tras su regreso a Chile con Coquimbo: “Feliz de estar en el mejor equipo del momento”

    Colo Colo busca capitán en una escuadra sin jugadores de casa: la incógnita con la que Fernando Ortiz parte 2026

    La millonaria indemnización que debe pagar Manchester United tras despedir al DT Ruben Amorim

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso
    Cultura y entretención

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región
    Mundo

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena
    Paula

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas