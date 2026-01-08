Ministro Cataldo advierte que sería “un tremendo error” si gobierno de Kast decide terminar con los SLEP

Como un “tremendo error” calificó esta jornada el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, si el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, decide eventualmente terminar con los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

En entrevista esta mañana con ADN Radio, la autoridad abordó los resultados de la PAES para este proceso de Admisión 2026, así como también los rankings de los colegios cuyos estudiantes obtuvieron los mejores resultados y el desempeño que han tenido la Educación Pública, específicamente los Servicios Locales de Educación en la materia.

Consultado al respecto, la autoridad expresó en primera instancia que hacer rankings con la PAES “no es su objetivo”, y en este sentido, es más comprensible si se hace este ejercicio mediante un instrumento censal, como el Simce. Esto, explica el secretario de Estado, ya que en primera instancia la PAES “es un instrumento voluntario que los estudiantes rinden porque quieren entrar a la Educación Superior, o medirse”.

“No participan todos los estudiantes de ese proceso, por eso es que ya hay un primer elemento que, metodológicamente al menos, hace complejo un ranking”, explicó. Por ejemplo, el que encabezó el año pasado el ranking era un colegio particular pagado en Chiguayante, donde 12 estudiantes rindieron la prueba, mientras el Instituto Nacional rindieron 500 estudiantes.

“El Nacional tenía casi 10 veces más estudiantes con puntajes máximos que ese colegio de Chiguayante, donde eran 12″, sostuvo. “Entonces la pregunta es, ¿cuán válido terminan siendo justamente estas aproximaciones, considerando los problemas de escala que esto tiene?"

En los últimos tres años, señala la autoridad, ha aumentado “muy significativamente” la cantidad de estudiantes prioritarios que rinden la Prueba, lo que es “una buena noticia para el país”, sin embargo esto “evidentemente disminuye justamente los promedios de aquellos establecimientos que concentran mayormente a los estudiantes prioritarios”.

“Si yo considero, por ejemplo, donde se concentran los estudiantes más vulnerables en nuestro país, justamente están en la Educación Pública, y particularmente en los SLEP”, señaló.

23 de los 26 servicios locales han logrado mejorar los resultados en la PAES

Paes ok la-tercera

Consultado sobre las críticas a los servicios locales, en donde alcaldes los han calificado como “un fracaso” basándose en los puntajes de la PAES, Cataldo respondió señalando que “la evidencia no nos dice eso”.

“Los SLEP llevan muy poco tiempo (...) Esos estudiantes que están egresando de Cuarto Medio llevan más tiempo en el sistema de lo que llevan los SLEP funcionando, entonces yo creo que hay que aproximarse con un poquito de seriedad a estos debates", sentenció.

Lo que señala la evidencia, sostuvo, es que 23 de los 26 servicios locales han logrado mejorar los resultados en la PAES.

Si bien estos son resultados más bajos que los del resto del sistema, esto se debe a que son territorios “que están deprimidos, razón por la cual priorizamos la instalación de los servicios locales ahí”.

“En la comisión investigadora que se hizo durante el año pasado yo mismo le dije a los parlamentarios de oposición que no nos podían exigir efectos demostrativos con los servicios locales, como es lo que están haciendo ahora, considerando que lo que hemos hecho en la reorientación de la reforma, durante mi periodo de gestión, es focalizar la creación de servicios locales allí donde más se requiere, allí donde la interrupción de clases es gigantesca porque -lo mínimo-, no se pagan sueldos", sentenció. Todos esos territorios donde se han instalado los servicios locales, son territorios deprimidos, académicamente hablando, socialmente hablando también en nuestras comunidades educativas".

En esta línea, si el próximo gobierno decide intervenir esto y eventualmente terminarlos, sostuvo, “yo creo que lo cometerían un tremendo error”.

Esto, argumentó, ya que el sistema educativo municipal hoy día “enfrenta una crisis”.

“Eso es una realidad. Los alcaldes que evidencian ciertos niveles de desempeño un poco más alto tienen que ver con un fuerte esfuerzo que hacen individualmente por eso, como el alcalde Claudio Castro de Renca”, indicó.

“Pero al alcalde le queda este periodo. Yo no sé qué va a pasar después. Sí tengo claro lo que pasaba antes de que él llegara, que era muy distinto a lo que ocurrió cuando llegó”, continuó. “Entonces, sujetar al sistema educativo a ese tipo de vaivenes de los ciclos electorales y de la prioridad que una autoridad de turno les da a los temas, es justamente parte de los diagnósticos de por qué se avanzó la educación pública".

Por otro lado, añadió, el aumento de los niveles de criticidad financiera de las municipalidades “es gigantesca”, y no son capaces de sostener financieramente esto.

“Esa es una discusión técnica, financiera y políticamente súper compleja”, cerró.