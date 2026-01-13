Ministro Cataldo y avance legislativo del FES: “Hoy día solo requerimos la voluntad política”

Esta jornada, el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó en entrevista con Radio Duna el avance legislativo del nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES) que busca reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE) y si esto efectivamente podrá concretarse y ser ley antes del cambio de mando en marzo.

Consultado sobre los dichos de la ministra vocera Camila Vallejo -quien advirtió un congelamiento en las conversaciones con la oposición para destrabar proyectos legislativos prioritarios del Ejecutivo, situación que atribuyó a un cambio de actitud ocurrido en los últimos días luego de intervenciones públicas del presidente electo José Antonio Kast y de su equipo- y si el proyecto del FES sería parte de esas iniciativas “congeladas”, Cataldo afirmó que "aparentemente sí”.

Esto, indicó, ya que tras el seminario que realizaron en el Senado sobre el tema, y en donde se incluyó la opinión de expertos y rectores de varias universidades, empezaron “un trabajo político y técnico con la oposición, que partió obviamente con las distancias que el análisis inicial tenía y que ha ido aproximando oposiciones”.

“Yo diría que hoy, si no es un 100%, el 99,9% de temas ya están resueltos, es decir, una controversia desde el punto de vista técnico no tenemos. Hoy día solo requerimos de la voluntad política de poder decir, ‘OK, vamos a avanzar en esto o no’”, sentenció.

En esto, añadió, “los parlamentarios también observan con mucha atención las señales del presidente electo (José Antonio Kast), de los equipos políticos de La Moneda chica. Naturalmente todos están observando aquello”.

“Y yo diría, que no habiendo diferencias técnicas... Es más, en la última semana incluso han salido personeros de la propia oposición, desde el mundo técnico, a respaldar justamente los eventuales cambios que nosotros podríamos ejercer si efectivamente esto se vota en general, porque recuerden que para presentar indicaciones se requiere primero que se vote en general o la idea de legislar, como se le conoce habitualmente", indicó sobre la discusión.

En esta línea, Cataldo afirmó que espera que esta discusión logre salir adelante en el Congreso y llegar a un acuerdo: “Lo espero por Chile, lo espero por las familias, lo espero por la institución de educación superior, y lo espero por el fisco también, que gasta mucha plata hoy día en el CAE, por lo menos está gastando tres veces más de lo que nos costaría el FES”.

En caso de que no ocurra y no se logre despachar, añadió, “el próximo gobierno está obligado a tener que abordarlo porque parte de los gastos que se hacian fuera del presupuesto, hoy están incorporados en los gastos del Ministerio de Educación”.

Asimismo, el secretario de Estado expresó que “ninguno de los cambios que estamos proyectando altera sustantivamente aspectos que para nosotros son de principios”.

Sobre cuándo podría finalmente terminar este debate legislativo, Cataldo indica que espera que sea durante este mes.

“Vamos a llegar a puerto durante enero, este tema se lo vamos a dejar resuelto a la próxima o próximo ministro de Educación, para eso estamos trabajando”, concluyó.