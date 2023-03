Ministro de Educación se resta del acto en La Moneda por el 8M

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, decidió no asistir al acto que el Presidente Gabriel Boric encabeza en La Moneda por el Día Internacional de la Mujer.

La actividad en el Patio de los Cañones de la sede de gobierno se inició a las 9.15 horas y contó con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, a quien el jefe de Estado le hizo un reconocimiento.

Desde el Mineduc señalaron que la determinación de restarse fue una decisión personal del secretario de Estado y que buscaba evitar tensionar la ceremonia tras el altercado que tuvo con la diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado, en dependencias del Congreso, el martes en la tarde.

Al partir el acto en La Moneda, se saludó a las autoridades presentes realizando un saludo genérico a las y los ministros de Estado.

La permanencia de Ávila en el equipo ministerial está en duda -de cara al inminente cambio de gabinete- y el episodio de ayer no jugó a su favor, pese a que se apuró a explicar lo ocurrido y ofreció sus “sinceras disculpas” a la legisladora de uno de los partidos que apoyan al gobierno.

“Sostuvimos un diálogo que a ratos fue más bien acalorado. Por mi parte, quiero ofrecer sinceras disculpas respecto de la manera en que condujimos ese diálogo. Me parece que no ha sido nunca mi espíritu. Llevo un año trabajando aquí, la mayoría me conoce y sabe que mi espíritu ha sido dialogante con todos los sectores políticos”, sostuvo ayer el titular del Mineduc.

La diputada Delgada había acusado que el secretario de Estado, cuando ella estaba haciendo una solicitud para reabrir un colegio en Maipú, le gritó.

“Me gritó, me dijo que estaba cansado que lo vapulearan, que tenía más de tres mil colegios, que qué pretendía, que yo viera los colegios, no sé”, dijo a La Tercera la legisladora.

Tras la conversación con Ávila, según algunos presentes, Delgado se descompuso y fue contenida por los diputados Camila Musante, Pamela Jiles y Agustín Romero. Según detalló la parlamentaria, tuvo que ir a enfermería.

Tras el episodio, el Partido Ecologista Verde rompió relaciones con el gobierno y pidió la salida del ministro de Educación.