SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro Gajardo y detención de 44 gendarmes: “Este tipo de investigaciones se están llevando en todas las regiones del país”

    Tras recorrer las dependencias de Santiago 1, el secretario de Estado fue claro en que no permitirán que el crimen organizado siga extendiendo sus redes en la institución. "No vamos a permitir que la corrupción se apodere de Gendarmería de Chile", indicó.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    El ministro Jaime Gajardo recorre Santiago 1.

    Este martes el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, dio a conocer un duro golpe contra el crimen organizado y la corrupción. Tras una investigación que se extendió por más de siete meses, de la mano de la PDI y de Gendarmería, lograron desbaratar una red -que incluye al menos 44 gendarmes- que se dedicaba a ingresar elementos ilegales a distintos penales del país.

    Un hecho que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), calificó como gravísimo y que lo llevó durante esta jornada a recorrer las dependencias de Santiago 1, donde se desempeñaba la mayoría de los funcionarios implicados.

    Tras la visita, Gajardo asegura a La Tercera que la política que seguirá impulsando será de tolerancia cero a este tipo de casos: “Nosotros hemos sido muy claros y categóricos en que no vamos a permitir que la corrupción se apodere de Gendarmería de Chile. La vamos a combatir con todas las herramientas que nos entrega el ordenamiento jurídico".

    “Vamos a perseguir a quienes cometan delitos al interior de Gendarmería de Chile y que porten el uniforme, porque Gendarmería es una institución muy importante para el sistema de justicia, para la seguridad pública y por lo mismo no podemos permitir que sea cooptada por funcionarios y funcionarias que cometen delitos”, añade el ministro.

    ¿Qué le parece que 44 funcionarios estén implicados en una red de corrupción de la envergadura que se conoció esta jornada?

    Es un hecho gravísimo. Y precisamente para combatir los hechos de corrupción en el año 2023 le solicitamos al fiscal nacional que pudiéramos constituir un equipo de tarea en los establecimientos penales, en particular en nueve establecimientos penales que identificamos como críticos. Gracias a ese trabajo, se comenzaron a desarrollar investigaciones en los distintos establecimientos penales del país, uno de ellos Santiago I. Ya se han dado resultados de otras investigaciones. Y en este caso en particular, después de una investigación de más de siete meses, a cargo del fiscal Marcos Pastén, se pudo detectar esta asociación criminal, esta red de corrupción que había al interior de Gendarmería.

    El director nacional de Gendarmería decía que estos funcionarios traicionaron a la institución y al país. ¿Cómo lo califica usted?

    Sin lugar a dudas es una traición al juramento que ellos prestaron ante la institución y el país para transformarse en funcionarios y funcionarias de Gendarmería. Pero además son hechos ilícitos que configuran delitos graves. A estas personas les tiene que caer todo el rigor de la ley y eso es lo que esperamos. Aquí Gendarmería jugó un papel importantísimo, fue uno de los organismos que colaboró y llevó adelante tanto la investigación como los procesos de detención de estos funcionarios a través de su Oficina de Investigación Criminal. Fue una destacada indagación interinstitucional.

    ¿Se puede garantizar que estemos hablando de un caso aislado y que no sea representativo de la realidad de Gendarmería?

    Lo que nosotros podemos garantizar es que este tipo de investigaciones se están llevando en todas las regiones del país, en todas. Ya se hizo una investigación que dio resultado en la región de Coquimbo que implicó la detención de funcionarios de Gendarmería que también ingresaban elementos prohibidos al interior de la cárcel. Eso fue en los primeros meses del año 2024. Se hizo otra en la región de Los Lagos, en la cárcel de Alto Bonito, donde también se pudo evidenciar una red que funcionaba para el ingreso de elementos prohibidos. Se hizo otra recientemente en la región de Tarapacá, en Alto Hospicio. Esto se está haciendo en todo el país, porque esta es la manera más seria, responsable y concreta de ir a la raíz del problema para la protección de Gendarmería de Chile de la corrupción.

    ¿Puede descartar que haya más funcionarios implicados?

    Acá se está haciendo un trabajo serio, responsable y profesional que está dando frutos. Hoy por hoy, esta es una política que ha implicado que en todas las regiones tengamos fiscales con focos penitenciarios. Y con una estructura de colaboración de parte de Gendarmería de Chile y la Policía de Investigaciones, que le prestan el soporte al Ministerio Público y se coordinan con el Ministerio Público para llevar adelante estas investigaciones.

    En medio de indagaciones administrativas se ha cuestionado que muchas veces hay gendarmes que pese a sanciones se quedan ejerciendo sus labores. ¿Las personas implicadas en este caso serán expulsadas de Gendarmería?

    Este tipo de procedimientos son inéditos en Gendarmería de Chile. Y como son investigaciones penales, estos funcionarios no tienen que responder en un sumario, sino que tienen que responder en un proceso penal. En el caso de Alto Hospicio, los funcionarios están en prisión preventiva. En este caso, se encuentran detenidos y van a tener la formalización de la investigación el día viernes. Entonces, estamos hablando de un antes y un después, podríamos decir, en la forma en que se abordan las faltas a la probidad y los ilícitos que se cometen al interior de Gendarmería de Chile. Por lo demás, el director nacional de Gendarmería nos confirmó que ordenó se diera de baja a todos los implicados.

    ¿Se desplegó algún operativo especial en el penal ante una arremetida de los internos?

    Desde hoy comenzó ese proceso y se va a mantener en el tiempo hasta que sea necesario, entendiendo que lo que se hizo el día de hoy no sólo es detener a los funcionarios que estaban cometiendo hechos ilícitos, sino que también con eso es detener el ingreso de elementos prohibidos al interior de Santiago 1. Y por lo mismo es tan importante mantener las medidas que se están tomando el día de hoy.

    ¿Se seguirá analizando si hay más funcionarios implicados en esta red?

    Esa es una información que yo no puedo ni descartar ni aseverar.

    Más sobre:Jaime GajardoGendarmeríaSantiago 1Operación ApocalipsisLa Tercera PMCorrupción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Megatoma San Antonio: Minvu plantea que si bien propiedad no propiciaba ocupación, no se protegía “adecuadamente” el terreno

    Monsalve, casa de Allende y reforma tributaria: los mea culpa de Boric ante los partidos del oficialismo

    Razones de un corte masivo: ¿Por qué 57 mil clientes de la RM se quedaron repentinamente sin luz el lunes por la noche?

    Firmes o dialogantes: FA entra en un dilema sobre cómo pararse frente a José Antonio Kast

    Colaboración y no coalición: el mensaje de Kast a los partidos que lo apoyan

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Lo más leído

    1.
    Gobierno emite nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre las elecciones en Chile

    Gobierno emite nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre las elecciones en Chile

    2.
    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Monsalve, casa de Allende y reforma tributaria: los mea culpa de Boric ante los partidos del oficialismo
    Chile

    Monsalve, casa de Allende y reforma tributaria: los mea culpa de Boric ante los partidos del oficialismo

    Razones de un corte masivo: ¿Por qué 57 mil clientes de la RM se quedaron repentinamente sin luz el lunes por la noche?

    Firmes o dialogantes: FA entra en un dilema sobre cómo pararse frente a José Antonio Kast

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”
    Negocios

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

    Corte Suprema anula reorganización de Itelecom por reclamo de fondo de Islas Caimán

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno
    El Deportivo

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno

    ¿Cómo le fue a Christiane Endler? FIFA adelanta quién fue la ganadora del premio The Best a la mejor arquera

    En vivo: la FIFA entrega los premios The Best 2025

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación
    Cultura y entretención

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    La potencia de la ternura en tiempos difíciles: las claves del ensayo chileno que iluminó 2025

    Cómo Paul McCartney apareció con un cameo en la última película de Rob Reiner

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”
    Mundo

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast

    Del juego de té de Orbán a la estatuilla de Milei con motosierra: Meloni subastará los regalos de líderes mundiales

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni