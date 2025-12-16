Ministro Gajardo y detención de 44 gendarmes: “Este tipo de investigaciones se están llevando en todas las regiones del país”

Este martes el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, dio a conocer un duro golpe contra el crimen organizado y la corrupción. Tras una investigación que se extendió por más de siete meses, de la mano de la PDI y de Gendarmería, lograron desbaratar una red -que incluye al menos 44 gendarmes- que se dedicaba a ingresar elementos ilegales a distintos penales del país.

Un hecho que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), calificó como gravísimo y que lo llevó durante esta jornada a recorrer las dependencias de Santiago 1, donde se desempeñaba la mayoría de los funcionarios implicados.

Tras la visita, Gajardo asegura a La Tercera que la política que seguirá impulsando será de tolerancia cero a este tipo de casos: “Nosotros hemos sido muy claros y categóricos en que no vamos a permitir que la corrupción se apodere de Gendarmería de Chile . La vamos a combatir con todas las herramientas que nos entrega el ordenamiento jurídico".

“Vamos a perseguir a quienes cometan delitos al interior de Gendarmería de Chile y que porten el uniforme, porque Gendarmería es una institución muy importante para el sistema de justicia, para la seguridad pública y por lo mismo no podemos permitir que sea cooptada por funcionarios y funcionarias que cometen delitos”, añade el ministro.

¿Qué le parece que 44 funcionarios estén implicados en una red de corrupción de la envergadura que se conoció esta jornada?

Es un hecho gravísimo. Y precisamente para combatir los hechos de corrupción en el año 2023 le solicitamos al fiscal nacional que pudiéramos constituir un equipo de tarea en los establecimientos penales, en particular en nueve establecimientos penales que identificamos como críticos. Gracias a ese trabajo, se comenzaron a desarrollar investigaciones en los distintos establecimientos penales del país, uno de ellos Santiago I. Ya se han dado resultados de otras investigaciones. Y en este caso en particular, después de una investigación de más de siete meses, a cargo del fiscal Marcos Pastén, se pudo detectar esta asociación criminal, esta red de corrupción que había al interior de Gendarmería.

El director nacional de Gendarmería decía que estos funcionarios traicionaron a la institución y al país. ¿Cómo lo califica usted?

Sin lugar a dudas es una traición al juramento que ellos prestaron ante la institución y el país para transformarse en funcionarios y funcionarias de Gendarmería. Pero además son hechos ilícitos que configuran delitos graves. A estas personas les tiene que caer todo el rigor de la ley y eso es lo que esperamos. Aquí Gendarmería jugó un papel importantísimo, fue uno de los organismos que colaboró y llevó adelante tanto la investigación como los procesos de detención de estos funcionarios a través de su Oficina de Investigación Criminal. Fue una destacada indagación interinstitucional.

¿Se puede garantizar que estemos hablando de un caso aislado y que no sea representativo de la realidad de Gendarmería?

Lo que nosotros podemos garantizar es que este tipo de investigaciones se están llevando en todas las regiones del país, en todas. Ya se hizo una investigación que dio resultado en la región de Coquimbo que implicó la detención de funcionarios de Gendarmería que también ingresaban elementos prohibidos al interior de la cárcel. Eso fue en los primeros meses del año 2024. Se hizo otra en la región de Los Lagos, en la cárcel de Alto Bonito, donde también se pudo evidenciar una red que funcionaba para el ingreso de elementos prohibidos. Se hizo otra recientemente en la región de Tarapacá, en Alto Hospicio. Esto se está haciendo en todo el país, porque esta es la manera más seria, responsable y concreta de ir a la raíz del problema para la protección de Gendarmería de Chile de la corrupción.

¿Puede descartar que haya más funcionarios implicados?

Acá se está haciendo un trabajo serio, responsable y profesional que está dando frutos. Hoy por hoy, esta es una política que ha implicado que en todas las regiones tengamos fiscales con focos penitenciarios. Y con una estructura de colaboración de parte de Gendarmería de Chile y la Policía de Investigaciones, que le prestan el soporte al Ministerio Público y se coordinan con el Ministerio Público para llevar adelante estas investigaciones.

En medio de indagaciones administrativas se ha cuestionado que muchas veces hay gendarmes que pese a sanciones se quedan ejerciendo sus labores. ¿Las personas implicadas en este caso serán expulsadas de Gendarmería?

Este tipo de procedimientos son inéditos en Gendarmería de Chile. Y como son investigaciones penales, estos funcionarios no tienen que responder en un sumario, sino que tienen que responder en un proceso penal. En el caso de Alto Hospicio, los funcionarios están en prisión preventiva. En este caso, se encuentran detenidos y van a tener la formalización de la investigación el día viernes. Entonces, estamos hablando de un antes y un después, podríamos decir, en la forma en que se abordan las faltas a la probidad y los ilícitos que se cometen al interior de Gendarmería de Chile. Por lo demás, el director nacional de Gendarmería nos confirmó que ordenó se diera de baja a todos los implicados.

¿Se desplegó algún operativo especial en el penal ante una arremetida de los internos?

Desde hoy comenzó ese proceso y se va a mantener en el tiempo hasta que sea necesario, entendiendo que lo que se hizo el día de hoy no sólo es detener a los funcionarios que estaban cometiendo hechos ilícitos, sino que también con eso es detener el ingreso de elementos prohibidos al interior de Santiago 1. Y por lo mismo es tan importante mantener las medidas que se están tomando el día de hoy.

¿Se seguirá analizando si hay más funcionarios implicados en esta red?

Esa es una información que yo no puedo ni descartar ni aseverar.