SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Minvu descarta que Plan de Emergencia Habitacional esté en riesgo: “No hay ni quiebras ni irregularidades respecto de los pagos”

La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, sostuvo además que "en ningún caso" estarán traspasando deuda al gobierno siguiente.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
VIVIENDAS-SOCIALES-CONS-871689.jpg

La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, abordó esta jornada la advertencia de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien apuntó a que su sector va a condicionar la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026 en el Parlamento si no hay transparencia total sobre las finanzas públicas.

En esto, la exalcaldesa acusó cifras “fiscales mentirosas” y que habría contratos suscritos por ministerios como el de Vivienda y que “se están pateando para el próximo gobierno”.

Consultada sobre estos dichos en radio Sonar, la subsecretaria expresó que -tal como lo señaló el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el fin de semana- si bien en el Plan de Emergencia Habitacional pueden haber descalces temporales, “no hay ni quiebras ni irregularidades respecto de los pagos”.

“Nuestro enfoque siempre ha sido ser bien transparente con esto. Yo misma he tenido muchas reuniones con las empresas y lo que hemos hecho acá es poder tener una mayor responsabilidad en el uso de los recursos”, expresó. En ese sentido, más que una mesa puntual ahora, están hace meses “trabajando con la Dirección de Presupuestos y es muy normal estar haciendo reasignaciones presupuestarias”.

“Entonces, hoy día, donde tenemos mayor concentración de esta necesidad de recursos en la Región Metropolitana, estamos trayendo de otras regiones”, detalló.

Asimismo, la autoridad descartó que exista un traspaso de deuda al próximo gobierno.

“Eso que dice la candidata Evelyn Matthei respecto de que el gobierno está chuteando pagos para la próxima administración es algo que ocurre frecuentemente. O sea, te quedan los proyectos de fin de año y que se pagan con el año siguiente, pero en ningún caso estamos traspasando una deuda", explicó. “Son proyectos que van a quedar en ejecución”.

“Nosotros tenemos proyectos en ejecución y la inversión pública, en Chile los presupuestos son anuales, pero por vocación la inversión pública es plurianual. Nada se ejecuta en el año calendario”, sostuvo.

En este sentido, apuntó, los descalces “tienen que quedar solucionados de aquí a fin de año respecto al ejercicio presupuestario nuestro y respecto de lo que va a reconocer también de acuerdo a la producción que vamos a tener el Presupuesto 2026″.

La entrega de viviendas, indicó, no está en juego “en ningún caso”.

“Hemos tenido estos descalces, hoy día estamos en este trabajo con la Dipres, hemos reinyectado, reorganizado el presupuesto porque hay comportamientos donde en el marco del Plan de Emergencia se aceleraron muchas obras (...) eso por supuesto que presiona la caja, porque algo que yo tengo programado en pagar en 12, 18 meses, lo hago en 8 meses, lo hago en 6 meses y eso ha producido también un desfase ahí”, explicó.

Sin embargo, indicó, “hoy día en ningún caso el plan de emergencia está en riesgo”.

“Eso está hoy día financiado, está en ejecución, y lo importante es mirar esto con altura de mira: si uno mira, la producción de vivienda en el periodo va a nacer del orden de 400.000 viviendas si uno toma lo terminado, lo que está en ejecución y lo que está por iniciar”, afirmó.

Lee también:

Más sobre:NacionalMinvuPresupuestoPlan de Emergencia Habitacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda

Detienen a sujeto que tenía 155 celulares y cigarrillos de contrabando en su domicilio en Independencia

Alcaldesa San Martín califica el nuevo sistema de licencias de conducir como deficiente y apunta al Ministerio de Transportes

Corea del Sur sufre su mayor tasa de suicidios en 13 años y presidente llama a enfrentar este “desastre social”

Marido de la senadora Provoste sufre encerrona camino a aeropuerto: fue golpeado y le robaron anillo de matrimonio

Lo más leído

1.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

2.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

3.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

4.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

5.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio

A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Detienen a sujeto que tenía 155 celulares y cigarrillos de contrabando en su domicilio en Independencia

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda
Negocios

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda

Casi todos los multifondos de pensiones se alistan a cerrar septiembre con ganancias

El oro está imparable y la onza alcanza un nuevo máximo histórico

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026: por qué esto preocupa a los fanáticos chilenos
Tendencias

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026: por qué esto preocupa a los fanáticos chilenos

Cómo China planea convencer a Trump de que EEUU se oponga a la independencia de Taiwán, según reportes

¿Habrá lluvia hoy en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

El mensaje que Nueva Zelanda le dejó a la Roja en el camarín del Estadio Nacional
El Deportivo

El mensaje que Nueva Zelanda le dejó a la Roja en el camarín del Estadio Nacional

Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026
Cultura y entretención

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026

Director de Papá x Dos: “Benjamín Vicuña te da una gran caja de herramientas en comedia y en drama”

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo
Mundo

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Corea del Sur sufre su mayor tasa de suicidios en 13 años y presidente llama a enfrentar este “desastre social”

Suecia destina ayuda militar a Dinamarca para hacer frente al incremento de drones en su espacio aéreo

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición