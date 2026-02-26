SUSCRÍBETE
    Nacional

    Multas de hasta $170 mil, 168 infracciones y 34 vehículos retirados: la otra cara del Festival de Viña del Mar

    Desde la Municipalidad de Viña del Mar revelan que existe un plan estratégico coordinado entre el municipio, Carabineros, PDI, Delegación Presidencial y la producción del certamen.

    Carlos Montes 
    Carlos Montes
    Imagen durante una fiscalización. Crédito: Municipalidad Viña del Mar

    Si bien todas las luces y miradas están concentradas en los artistas y humoristas de la LXV (65) edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, sorprendidos han quedado muchos de los asistentes a las diferentes jornadas del evento.

    Esto debido a que desde la noche de este lunes se han llevado a cabo distintos operativos de fiscalización donde varios vehículos mal estacionados han sido retirados con grúas en las cercanías de la Quinta Vergara.

    Como suele suceder en este tipo de eventos masivos, han aparecido estacionadores ilegales, los que cobran hasta $10.000 por dejar el auto. Sin embargo, se trataba de sitios no autorizados, por lo que la municipalidad y Carabineros no dudaron en tomar medidas al respecto.

    El procedimiento se ha repetido en todas las noches del evento, el que se desarrolla entre el 22 y 27 de febrero. Los estacionamiento oficiales cuestan entre $12.000 y $20.000.

    Imagen durante una fiscalización. Crédito: Municipalidad Viña del Mar

    Desde la Municipalidad de Viña del Mar sostienen que como todos los años se implementa un plan estratégico coordinado entre el municipio, Carabineros, PDI, Delegación Presidencial y la producción del certamen.

    “Su principal acción es la implementación de cuarteles temporales de Carabineros y PDI dentro del parque Quinta Vergara, con un aumento del personal para asegurar la continuidad de los servicios policiales en la ciudad”, añaden.

    Cabe recordar que en la primera noche del certamen, un procedimiento culminó con el retiro de 17 autos.

    “A ello se suman los más de 300 guardias de seguridad privados a cargo de la producción del Festival y los equipos de Seguridad Pública municipal junto con el apoyo de 60 cámaras y drones térmicos”, señala de la Municipalidad de Viña del Mar.

    Con un retén móvil en la Plaza Vergara, entre otras medidas, como guardias municipales en patrullas, el municipio había señalado anteriormente al inicio del evento que realizaría fiscalizaciones.

    Sumando la multa en sí misma, el traslado en grúa y la estadía en el corral municipal, las personas sancionadas deberán pagar cerca de $170.000.

    Desde la Municipalidad de Viña del Mar indican que además, este año el cuentan con un nuevo parqueadero que incluye un servicio de grúas y que desde el inicio del festival ha permitido el retiro de 33 vehículos y una motocicleta (34) por encontrarse estacionados en lugares prohibidos.

    El plan de seguridad se ha implementado tanto en la calle como en el mismo festival, con Carabineros dentro de la Quinta Vergara, así como en los accesos y en el hotel -Sheraton- donde alojan los artistas, así como en otros lugares emblemáticos, puntos neurálgicos, como el reloj de flores o caleta Abarca, entre otros.

    Imagen durante una fiscalización. Crédito: Municipalidad Viña del Mar

    Y añaden que “se han cursado 168 infracciones en los alrededores de la Quinta Vergara, medida que ha sido valorada positivamente por la comunidad al lograr un ordenamiento y resguardar la seguridad del sector”.

    La fiscalización también ha corrido por cuenta de Sernatur y Sernac Valparaíso, concretamente, a diferentes alojamientos en Viña del Mar, con el objetivo de que se cumpla la normativa vigente y se resguarden los derechos de los consumidores.

    También para inspeccionar que cuenten con las patentes correspondientes, que ofrezca los servicios acordes y que la publicidad sea correcta.

    “El Festival de la Canción genera un impacto relevante en la economía local, genera fuentes de empleos e incrementa la demanda de servicios turísticos, especialmente en el rubro gastronómico y hotelero, que supera el 90% de ocupación, posicionando a Viña del Mar como la capital turística en verano”, señala la Municipalidad de Viña del Mar.

