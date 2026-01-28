Naufragio en Reloncaví: comienzan trabajos de reflotación de embarcación y no descartan encontrar a desaparecidos en su interior

La Fiscalía Regional de Los Lagos confirmó la identidad de la tercera persona encontrada fallecida en tras el naufragio que sufrió la embarcación salmonera “Koñimo I”, la cual se hundió la madrugada del martes 27 de enero en el Estuario de Reloncaví, Región de Los Lagos, y que hasta ahora mantiene a tres tripulantes desaparecidos.

En específico, las personas encontradas son Luis Figueroa, Cristian Maldonado y Marco Argel , y quienes se mantienen desaparecidos son Marcelo Argel, Erwin Mansilla y Matías Lesnier.

En ese contexto, la fiscal regional (s) de Osorno, María Angélica de Miguel, explicó que este miércoles se espera comenzar con la reflotación de la nave, procedimiento que calificó como un “punto importantísimo”.

“ Estamos evaluando todas las alternativas posibles para, en primer lugar, poder acceder a todos los lugares de la nave para descartar o confirmar que efectivamente encontremos a alguna persona en el interior y, en segundo lugar también, para poder tener éxito en los peritajes”, detalló la persecutora.

Añadiendo que “obviamente, antes de que se haga esa reflotación, se van a hacer videos con los ROV (robot submarino no tripulado) a fin de determinar cómo está el estado de la nave en este minuto”.

“ La verdad que esa no es una operación fácil, es bastante compleja, como entenderán, esta embarcación se hundió y por lo tanto todo lo que había en el interior está desordenado, está por todas partes, por lo tanto los buzos tienen que hacerse un espacio para poder entrar a la embarcación a ver si encontramos a alguna persona desaparecida en ese lugar”, explicó la fiscal.

Asimismo, precisó que en el lugar se encuentra la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para ayudar con diligencias y recolección de testimonios, especialmente, de los dos sobrevivientes de la tragedia.

Se espera la aprobación de la Armada de Chile para que el procedimiento se lleve a cabo, según indicó la fiscal María Angélica de Miguel, “la Armada lo aprobará en el menor tiempo posible y así podemos tener un reflote dentro de estos días. No les podría decir qué día específicamente, pero es una maniobra difícil y una maniobra importante”.