“Necesitamos una ley corta”: alcaldesa de Santa Juana revela que le planteó a Boric evaluar norma para fiscalizar plantaciones

Una de las comunas más afectadas por la emergencia desatada por los incendios en la zona centro sur es la comuna de Santa Juana, emplazada en la octava región al suroeste del Río Biobío. Es una zona cercada por los monocultivos forestales, esto es una plantación de gran extensión de una sola especie, en este caso de pinos.

Este último dato es relevante porque -según ha denunciado la alcaldesa de la comuna, Ana Albornoz- los monocultivos propician la propagación de los incendios forestales. Lo que tiene un correlato con lo estudiado por los expertos: “El riesgo de incendios se concentra en mayor proporción en los paisajes dominados por plantaciones forestales y, en menor grado, en aquellos dominados por bosque nativo”, señala un informe del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 sobre las causas de estas emergencias.

De esta forma, a propósito de la catástrofe que han producido los incendios -293 mil hectáreas arrasadas y 5.500 damnificados-, la jefa comunal relevó la amenaza que viven las comunas rurales en el centro sur del país que colindan con plantaciones forestales de monocultivos.

“Tenemos que instalar el problema de fondo para tener una solución a largo plazo y no repetir esto mismo el otro verano el próximo año. Las empresas forestales no se someten al SEIA, como el resto de las empresas. Entonces es necesario ponerlo ahora sobre la mesa, porque si no va a pasar”, señaló Albornoz en conversación con Radio Sonar.

Residente de Santa Juana inspecciona los restos de una casa arrasada por los incendios forestales que asedian la zona. Foto: Juan González / Reuters.

En rigor, según la Ley 19.300, que regula la institucionalidad ambiental, las plantaciones forestales deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cuando poseen dimensiones industriales, es decir, cuando se trate de proyectos que superen las 500 hectáreas anuales en el caso de la Región Metropolitana y Valparaíso, y mil hectáreas en las regiones de la zona centro-sur.

“Entonces, quedan varios proyectos fuera del SEIA. Al no ingresar, la Superintendencia de Medio Ambiente no las puede fiscalizar, porque sólo se someten al SEIA aquellos proyectos forestales que se realicen sobre suelos frágiles o en terrenos cubiertos de bosque nativo en las dimensiones que da el reglamento”, explicó a La Tercera el abogado ambiental y exsubsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals.

En vista de esos antecedentes, la alcaldesa de Santa Juana manifestó la necesidad de una normativa que revise los proyectos forestales antes de que se concreten. Además, informó esta mañana algunos de los temas que trató en su reunión con el Presidente Gabriel Boric, quien este miércoles se trasladó hasta la comuna del Biobío.

“Nadie toca el tema de fondo, nadie toca el tema de la voluntad de las empresas de poder llegar a un acuerdo y también la responsabilidad de las autoridades, que fue lo que le plantee ayer al Presidente, porque él señala que hay que esperar la contención del incendio y está bien. Pero igual vamos a instalar el tema desde Santa Juana, porque queremos ver qué va a decir él una vez que se controle el incendio también, porque tenemos que poner los puntos sobre la íes, si no va a ocurrir de nuevo (...). Ahí es cuando necesitamos que se haga una ley corta y que se establezcan estas medidas y que se sometan (las empresas forestales) a las normas de impacto ambiental”, puntualizó la jefa comunal.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, en una vocería en la comuna de Santa Juana. A sus espaldas, Ana Albornoz, alcaldesa de la comuna.

Sobre el presunto vacío en la ley que regula el impacto ambiental de este tipo de iniciativas, Albornoz indicó que “una vez que plantan no se puede fiscalizar porque hay una dispersión de normativa horrible, la gente de Conaf no tiene la cantidad fiscalizadores para poder controlarlos, porque acá está entero plantado, en la octava región, es imposible controlar todas las plantaciones”.

En la misma línea, la autoridad comunal señaló que “después de este incendio van a talar y van a volver a plantar pinos, que fue lo que ocurrió el 2017 en Santa Juana”.

“Ayer cuando escuchaba al gobernador del Biobío decir ‘nosotros hemos hecho esto’, y al Presidente decir ‘nosotros hemos hecho esto otro’, ahí uno por sentido común piensa que tuvimos grandes catástrofes antes y no pasó nada”, dijo tajante Albornoz.