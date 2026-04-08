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    “Es parte de un reporte público”: Contraloría sale a aclarar gastos de viáticos de funcionarios

    Respecto a las licencias médicas usadas por trabajadores, la CGR señaló que "entre 2024 y 2025 los días hábiles de licencias médicas disminuyeron en 16,2%".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Contraloría General de la República (CGR) emitió un comunicado para aclarar el gasto realizado en viáticos, en territorio nacional e internacional, y sobre los funcionarios del organismo con 3.672 licencias médicas.

    En una nota publicada por el medio La Segunda, se indicó que accedieron a reportes en que la Contraloría informa sus gastos, donde se señala que el órgano fiscalizador pagó 1.384 viáticos a sus propios funcionarios, e incluyen que la contralora general, Dorothy Pérez, viajó a Egipto por casi $8 millones.

    Ante esto, la Contraloría señaló que la información “es parte de un reporte público, remitido periódicamente por la propia Contraloría a la Cámara de Diputadas y Diputados”.

    “En cuanto a los viáticos nacionales (1.384), como toda persona sabe, nuestra labor de control se efectúa en todo el territorio nacional, incluyendo comunas alejadas de las sedes institucionales, lo que resulta indispensable para el ejercicio de la función de control (durante el año 2025 se realizaron 1.629 actividades de fiscalización)”, detallaron.

    En esa línea, explicaron que el pago de viático al personal es para cubrir su alimentación y alojamiento. Dentro de ello, resaltaron que no “constituye ninguna novedad” que lo reciban funcionarios, y que es fijado por la normativa para toda administración pública.

    Asimismo, precisaron respecto a los viáticos internacionales que “la cifra informada por el medio incluye erróneamente el viático a personas que fiscalizaron por cerca de un mes las operaciones financieras de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) en su sede central en Washington DC, y no consideró que la totalidad de esos gastos fue cubierta por la propia OPS, como se les informó expresamente”.

    La CGR añade que fue un compromiso adquirido antes de la actual administración de la Contraloría.

    Además, expresa que “pese a que las actividades de fiscalización de la CGR aumentaron un 13% entre 2024 y 2025, hemos disminuido de manera sostenida el gasto en viáticos y pasajes. Así, entre 2023 y 2024 se redujo en 11% y 43%, respectivamente, y entre 2024 y 2025 en un 25% en ambos ítems”.

    En torno al viaje realizado por la contralora Pérez, indicaron que trataba de la participación en la Asamblea General de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), realizada en 2025, una instancia técnica y de representación internacional que reúne a 195 contralorías del mundo, que se desarrolla cada 3 años.

    “Asistieron la contralora general, el subcontralor general y una jefatura, como ha ocurrido históricamente. El cometido se efectuó en clase económica, pese a que según la normativa correspondía clase superior, y los montos se ajustaron estrictamente a los fijados por el Ministerio de Hacienda”, aseveraron desde el organismo fiscalizador.

    En ese contexto, desde la Contraloría sostuvieron que han “reducido los viajes internacionales a lo estrictamente indispensable, privilegiando instancias con financiamiento externo, y han rebajado en un 35% el presupuesto de viáticos internacionales”.

    Licencias médicas

    Respecto a las 3.672 licencias médicas presentadas por funcionarios de la Contraloría, desde el organismo aseguraron que están implementando “medidas preventivas y de gestión, como mejoras en condiciones laborales, campañas de buen trato y manejo del estrés, y la derivación a Compin —por primera vez— de funcionarios con más de 180 días de licencia, con excepción de casos de enfermedades graves".

    Como resultado, entre 2024 y 2025 los días hábiles de licencias médicas disminuyeron en 16,2% y el número de funcionarios con licencia en cerca de un 10%. Adicionalmente, se implementó un plan de recuperación de recursos, logrando en 2025 la restitución del 85% de los fondos asociados, junto con acciones de cobranza activa a ISAPRES, Fonasa y casos de licencias rechazadas o reducidas.

    Más sobre:ContraloríaViáticosContraloría General de la RepúblicaLicencias Médicas

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