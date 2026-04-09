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    “No me parece razonable”: Valencia sobre posibilidad que la UACH negara el acceso a Carabineros para proteger a ministra Lincolao

    Mientras desde la casa de estudios rechazan la hipótesis, fuentes policiales señalan que se le habría impedido a los funcionarios ingresar al campus para cooperar en la salida de la secretaria de Estado, que terminó por ser agredida por estudiantes a la salida de participar en una actividad en la sede Valdivia de la Universidad Austral.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    “No me parece razonable”: Valencia sobre posibilidad que la UACH negara el acceso a Carabineros para proteger a ministra Lincolao

    El fiscal nacional Ángel Valencia abordó la mañana de este jueves la investigación en curso de la agresión contra la ministra de Ciencia Ximena Lincolao en el campus de Valdivia de la Universidad Austral de Chile.

    El hecho habría ocurrido la tarde del miércoles tras la participación de Lincolao en la ceremonia de inauguración del año académico de la casa de estudios.

    Tras mantenerse más de tres horas bajo resguardo debido a las manifestaciones en contra de su presencia y las medidas del gobierno de José Antonio Kast, a su salida fue agredida por estudiantes. Luego de lo acontecido, el gobierno presentó una querella criminal en contra de los responsables por el delito de atentado a la autoridad.

    Sobre la labor investigativa del Ministerio Público, Valencia señaló en una entrevista con Radio Duna que hasta el momento ha conversado sobre el caso con la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.

    “Me parece que de las cosas que quedan más claras, más relevantes del estado de avance de esa investigación, es que la calificación jurídica de los hechos, es decir, si esto fue un atentado a la autoridad, fue una retención, fue un secuestro, hubo lesiones, no hubo lesiones, es una conclusión en la que tiene que arribarse una vez que los hechos queden claramente establecidos“, explicó Valencia.

    Consultado respecto a las críticas surgidas sobre el antecendente de que la universidad habría impedido el acceso a Carabineros para cooperar en la salida de la autoridad, lo que explica que se mantuviera al interior del campus por tres horas, el fiscal nacional enfatizó que Carabineros no requiere solicitar permiso “cuando hay signo evidente de que se está cometiendo un delito”.

    “En la investigación penal probablemente aparezcan antecedentes que permitan iluminarnos respecto de qué es lo que ocurrió y las circunstancias de hecho que permitan responder a cabalidad de esa pregunta. Pero si hubo responsabilidad o no hubo responsabilidad, ese es otro asunto”, detalló.

    Sin embargo, detalló que una universidad no presenta un “regimen especial” para el ingreso de Carabineros, comparando por ejemplo lo que sí corresponde, por ejemplo, en las sedes diplomáticas.

    Imagínese si alguien estuviera disparando desde dentro del aula de una universidad, qué tuviéramos que esperar poder dar con el representante legal o con la autoridad superior de la universidad para pedirle permiso para entrar. Yo creo que nadie consideraría que eso es razonable. La autonomía universitaria tiene otros límites. No me parece razonable”, señaló Valencia.

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