    Nacional

    “Nos quieren echar la culpa”: Las declaraciones que realizaron los hijos de Julia Chuñil antes de su detención

    Durante la madrugada de este miércoles fueron detenidos tres hijos de Julia Chuñil por su presunta participación en la muerte de su madre.

    Por 
    Claudio Portilla
     
    Felipe Alcafus

    Durante la madrugada de este miércoles fueron detenidos tres de los hijos de Julia Chuñil por su presunta participación en la muerte de su madre.

    Pablo San Martín Chuñil, uno de los hijos detenidos, habló con los medios en reiteradas ocasiones desde la desaparición de su madre, apuntando -entre otras cosas- que los buscaban culpar del hecho.

    En noviembre pasado, en conversación con Chilevisión, Pablo San Martín, a quien su madre le cedió un terreno previo a su desaparición, expresó que “yo creo que mi mamá sintió que se le venía algo, que le iba a pasar algo, o a lo mejor, la amenazaron. Y ella quiso dejar todo en orden”.

    De acuerdo a lo que añadió en la ocasión, “no tengo nada que ver con la desaparición de mi madre, yo no la iba a hacer desaparecer por dos hectáreas y algo de terreno cuando yo también soy integrante de la comunidad de ese terreno que estaba en recuperación”.

    En la misma línea acusó un montaje mencionando que “es parte del montaje que nos quieren hacer a nosotros, aquí nos quieren echar la culpa desde el primer minuto”,

    En la misma entrevista, otro de los hijos, Javier San Martín Chuñil, también se refirió a la desaparición de su madre apuntando que “yo nunca he tenido peleas, pero sí alegatos con mi mamá. Qué mamá no corrige a un hijo aunque tenga 60 años, para una mamá siempre va a ser su hijo, siempre va a querer lo mejor. Entonces sí había discusiones de mamá-hijo, lo normal“.

    “Yo por mi parte no tengo ningún… no tengo nada que ver en la desaparición de nuestra madre. Yo era el más cercano que estaba a ella, yo sé las partes donde podría haber caído. Incluso, me las he dado de investigador solo, investigar, hacer el ejercicio, si no fue allá arriba, que se extravió, se perdió acá”.

    Estas no fueron las únicas declaraciones que realizaron los hijos desde la desaparición de su madre, ya que meses atrás, Pablo San Martín Chuñil, en conversación con Radio Universidad de Chile, expresó “que quieren buscar el culpable y lo más fácil para las policías es echarle la culpa a uno de los familiares, como lo han hecho, yo creo, en distintas investigaciones que se han hecho a nivel nacional”.

    En la ocasión San Martín además realizó un llamado al Gobierno apuntando que “yo no quiero que mi madre sea una mujer más desaparecida en Chile y le hacemos este llamado al Gobierno, que ellos tienen que poner la cara acá igual y decir: ‘Busquen a la señora Julia’”.

    Pablo San Martín también realizó una entrevista hace tres meses con Interferencia, donde apuntó a la investigación asegurando que “es terrible que nos investiguen a nosotros con drones” y subrayó que “No queremos que esto se convierta en un montaje que nos incrimine a nosotros como hijos”.

    En la instancia, afirmó que sospechaba principalmente del empresario forestal Juan Carlos Morstadt. “Queremos hallar a los verdaderos responsables de lo que le pasó a mi madre, para nosotros, el principal sospechoso es Juan Carlos Morstadt”, sentenció.

    Esto debido a las constantes presiones del empresario a Julia Chuñil, por la venta del terreno al que pertenecía. En ese contexto, su hijo aseguró que su madre “ya sentía miedo por las amenazas de Morstadt. Nos dijo: Si algo me pasa, ustedes sabrán quién fue”.

