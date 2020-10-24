Octubre de 1988: Las imágenes del otro gran plebiscito

PLEBISCITO 1988. CONSTITUCION DE MESAS EN EL ESTADIO NACIONAL EN EL PLEBISCITO DEL SI Y EL NO. MOVILIZACION SOCIAL ORGANIZADA POR LA OPOSICION PARA FORZAR AL GOBIERNO MILITAR A LLAMAR UN PLEBISCITO EL 5 DE OCTUBRE DE 1988, DONDE LA OPCION SI SIGNIFICA LA CONTINUIDAD Y LA ALTERNATIVA NO REPRESENTA ESTABLECER PLAZOS CONCRETOS PARA EL FIN DE LA DICTADURA. 01.10.1988 / FONDO HISTORICO - CDI COPESA CONCERTACION DE PARTIDOS POR EL NO - PLEBISCITO 1988 - CAMPAÑA DEL NO - POLITICA - HISTORIA - PATRICIO AYLWIN - VOCERO PLEBISCITO 1988. CONSTITUCION DE MESAS EN EL ESTADIO NACIONAL EN EL PLEBISCITO DEL SI Y EL NO. MOVILIZACION SOCIAL ORGANIZADA POR LA OPOSICION PARA FORZAR AL GOBIERNO MILITAR A LLAMAR UN PLEBISCITO EL 5 DE OCTUBRE DE 1988, DONDE LA OPCION SI SIGNIFICA LA CONTINUIDAD Y LA ALTERNATIVA NO REPRESENTA ESTABLECER PLAZOS CONCRETOS PARA EL FIN DE LA DICTADURA. 01.10.1988 / FONDO HISTORICO - CDI COPESA GLADYS MARIN MILLIE, PARTIDO COMUNISTA / FONDO HISTORICO - CDI COPESA PLEBISCITO 1988. CAMPAÑA PARA PLEBISCITO DEL SI Y EL NO, PORTADAS DE LOS DIARIOS, NOTICIAS PLEBISCITO 1988. MULTITUD CELEBRANDO EL TRIUNFO DEL "NO" EN LAS CALLES DE SANTIAGO. 06.10.2018 / FONDO HISTORICO - CDI COPESA PLEBISCITO 1988. MULTITUD CELEBRANDO EL TRIUNFO DEL "NO" EN LAS CALLES DE SANTIAGO. 06.10.2018 / FONDO HISTORICO - CDI COPESA PLEBISCITO 1988 - CAMPAÑA - COMANDO - SIMPATIZANTES - ADHERENTES - OPCION NO - CIERRE DE CAMPAÑA - ACTO - ESCENARIO - VISTA GENERAL - HISTORIA CONTEMPORANEA - SANTIAGO - CHILE ( FONDO HISTORICO ) El plebiscito del 5 de octubre de 1988 fue convocado por Augusto Pinochet, con el fin de que la ciudadana ratificara la continuacin de su mandato por un perodo de ocho aos ms, de acuerdo con la Constitucin de 1980. Sin embargo, la ciudadana eligi la opcin No como la ganadora. SANTIAGO - CHILE - PORTADA DEL DIARIO FORTIN MAPOCHO - FORTIN MAPOCHO - HISTORIA - PRENSA - PERIODICO - PLEBISCITO 1988 PLEBISCITO 1988 - CAMPAÑA - COMANDO - SIMPATIZANTES - ADHERENTES - OPCION NO - CIERRE DE CAMPAÑA - ACTO - ESCENARIO - VISTA GENERAL - HISTORIA CONTEMPORANEA - SANTIAGO - CHILE ( FONDO HISTORICO ) El plebiscito del 5 de octubre de 1988 fue convocado por Augusto Pinochet, con el fin de que la ciudadana ratificara la continuacin de su mandato por un perodo de ocho aos ms, de acuerdo con la Constitucin de 1980. Sin embargo, la ciudadana eligi la opcin No como la ganadora. PLEBISCITO 1988. MULTITUD CELEBRANDO EL TRIUNFO DEL "NO" EN LAS CALLES DE SANTIAGO. 06.10.2018 / FONDO HISTORICO - CDI COPESA PLEBISCITO 1988. MULTITUD CELEBRANDO EL TRIUNFO DEL "NO" EN LAS CALLES DE SANTIAGO. 06.10.2018 / FONDO HISTORICO - CDI COPESA PLEBISCITO DE 1988 - REGIMEN MILITAR - GOBIERNO MILITAR - DICTADURA - CAMPAÑA DEL SI - ADHERENTES - SIMPATIZANTES - CARAVANA - CHILE / FONDO HISTORICO - CDI COPESA PREPARACION PLEBISCITO 1988, LUGARES DE VOTACION, SALA DE PRENSA. 02.10.1988 / FONDO HISTORICO - CDI COPESA PLEBISCITO 1988. ALBERTO CARDEMIL HERRERA, EDIFICIO DIEGO PORTALES / FONDO HISTORICO - CDI COPEA PLEBISCITO 1988 - INFORME OFICIAL - ALBERTO CARDEMIL ENTREGA RESULTADOS DEL PLEBISCITO DEL 5 DE OCTUBRE DE 1988 - GOBIERNO MILITAR - HISTORIA PLEBISCITO 1988. CONCENTRACION DE OPOSITORES AL GOBIERNO MILITAR EN OPCION NO. MOVIMIENTO SOCIAL ORGANIZADO POR LA OPOSICION PARA FORZAR AL GOBIERNO MILITAR A LLAMAR UN PLEBISCITO EL 5 DE OCTUBRE DE 1988, DONDE LA OPCION SI SIGNIFICA LA CONTINUIDAD Y LA ALTERNATIVA NO REPRESENTA ESTABLECER PLAZOS CONCRETOS PARA EL FIN DE LA DICTADURA. 01.10.1988 / FONDO HISTORICO - CDI COPESA PLEBISCITO 1988. ALBERTO CARDEMIL HERRERA, EDIFICIO DIEGO PORTALES / FONDO HISTORICO - CDI COPEA PLEBISCITO 1988 - CAMPAÑA - COMANDO - SIMPATIZANTES - ADHERENTES - OPCION NO - CIERRE DE CAMPAÑA - ACTO - ESCENARIO - VISTA GENERAL - HISTORIA CONTEMPORANEA - SANTIAGO - CHILE ( FONDO HISTORICO ) El plebiscito del 5 de octubre de 1988 fue convocado por Augusto Pinochet, con el fin de que la ciudadana ratificara la continuacin de su mandato por un perodo de ocho aos ms, de acuerdo con la Constitucin de 1980. Sin embargo, la ciudadana eligi la opcin No como la ganadora. PLEBISCITO 1988. TITULARES DE LOS DIARIOS NACIONALES. TRIUNFO DEL NO / FONDO HISTORICO - CDI COPESA PLEBISCITO 1988. CARAVANA EN APOYO A AUGUSTO PINOCHET. MOVIMIENTO SOCIAL ORGANIZADO POR LA OPOSICION PARA FORZAR AL GOBIERNO MILITAR A LLAMAR UN PLEBISCITO EL 5 DE OCTUBRE DE 1988, DONDE LA OPCION SI SIGNIFICA LA CONTINUIDAD Y LA ALTERNATIVA NO REPRESENTA ESTABLECER PLAZOS CONCRETOS PARA EL FIN DE LA DICTADURA. 02.10.1988 / FONDO HISTORICO - CDI COPESA SANTIAGO - CHILE - CONCERTACION DE PARTIDOS POR EL NO - CAMPAÑA DEL NO - PLEBISCITO 1988 - TOMAS HIRSCH - ANDRES ZALDIVAR - PATRICIO AYLWIN - RICARDO LAGOS ESCOBAR - LUIS MAIRA - DIRIGENTES POLITICOS - DICTADURA AUGUSTO PINOCHET UGARTE - PRESIDENTE - VOTANDO - PLEBISCITO - VOTO - 1988 - HISTORIA - POLITICA - GOBIERNO MILITAR PLEBISCITO 1988. TITULARES DE LOS DIARIOS NACIONALES. TRIUNFO DEL NO / FONDO HISTORICO - CDI COPESA PLEBISCITO 1988. ALBERTO CARDEMIL HERRERA, EDIFICIO DIEGO PORTALES / FONDO HISTORICO - CDI COPEA PATRICIO AYLWIN AZOCAR SE DIRIGE A UNA MULTITUD EN LA CONCENTRACION DEL CIERRE DE CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN EL PARQUE O'HIGGINS. 12.12.1989 / FONDO HISTORICO - CDI COPESA PATRICIO AYLWIN AZOCAR SE DIRIGE A UNA MULTITUD EN LA CONCENTRACION DEL CIERRE DE CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN EL PARQUE O'HIGGINS. 12.12.1989 / FONDO HISTORICO - CDI COPESA Manifestación por el Sí, 1988. Foto: Álvaro Hoppe. ´Caravana de bicicletas del No, 1988. Foto: Álvaro Hoppe. Filas para votar, 1988. Foto: Álvaro Hoppe. Vitacura, 1988. Esta foto, Álvaro Hoppe la tomó cuando caminaba de vuelta de la Cepal, junto a un reportero de Economía. Foto: Álvaro Hoppe. Una de las fotografías de Álvaro Hoppe que se encuentran en el libro. Es de 1988. Foto: Álvaro Hoppe. Camión del No, 1988. “Se ve la represión al fondo; la gente está arrancando. Es un acierto como de Cartier-Bresson; hay muchas fugas y muchas lecturas. Es muy fuerte visualmente”, comenta Alexis Díaz. Foto: Álvaro Hoppe. Conteo de votos, 1988. Foto: Álvaro Hoppe. Concentración por el Sí, edificio Diego Portales, 1988. Foto: Álvaro Hoppe.
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