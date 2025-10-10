SUSCRÍBETE
Nacional

“Operativo Binacional”: Carabineros y la Policía Nacional de Bolivia incautan 100 kilos de droga en frontera

Se detuvo a dos sujetos de nacionalidad boliviana que transportaban la sustancia.

José NavarretePor 
José Navarrete

En el paso fronterizo Colchane–Pisiga se efectuó un “Operativo Binacional” entre Carabineros de Chile y la Policía Nacional de Bolivia.

La instancia de cooperación internacional se desarrolló con la finalidad de detectar y neutralizar el desplazamiento de vehículos robados desde Chile hacia Bolivia, además de reforzar los controles para prevenir el tráfico de drogas, la trata de personas y los delitos de contrabando.

El operativo, ejecutado en distintas rutas de la Macrozona Norte, contempló patrullajes, controles vehiculares y fiscalizaciones preventivas realizados por unidades especializadas y personal territorial.

El despliegue fue encabezado por el jefe del Departamento SEBV de Carabineros, coronel Rodrigo Arroyo Olave, junto al director nacional de Diprove Bolivia, coronel Ricardo Berdeja Zambra.

Ambos oficiales destacaron la relevancia de esta acción coordinada que fortalece los lazos de cooperación y el trabajo conjunto contra el crimen organizado transfronterizo.

Durante el desarrollo de este operativo, en procedimientos ejecutados por personal especializado en la Región de Tarapacá, se concretó la detención de cuatro integrantes de una banda criminal dedicada a la receptación de vehículos motorizados y se logró recuperar un automóvil marca Mazda, que había sido sustraído minutos antes desde un domicilio de Iquique.

En otro procedimiento, desarrollado por la Sección Regional O.S.9 Tarapacá, se logró la detención de dos individuos por porte ilegal de arma de fuego y munición, en la comuna de Iquique. Se incautó una pistola Glock, calibre 9 mm, con cargador y seis municiones. Ambos detenidos mantenían antecedentes penales.

En el mismo operativo en la ruta A- 31, Km. 4, camino interior poblado Acha, se procedió a fiscalizar un vehículo sin encargo policial, que transitaba en dirección hacia Arica, que intentó escapar de los equipos policiales iniciándose un seguimiento controlado.

El seguimiento culminó con la detención de dos sujetos de nacionalidad boliviana en un sector desértico. En el vehículo que ocupaban transportaban 100 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso de 100 kilos y 940 gramos.

"Operativo Binacional": Carabineros y la Policía Nacional de Bolivia incautan 100 kilos de droga en frontera
