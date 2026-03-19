Parlamentarios chilenos del PC arriban a Cuba para entregar ayuda humanitaria junto a Convoy Nuestra América

Un grupo de parlamentarios del Partido Comunista (PC) de Chile arribó en Cuba durante la jornada de este jueves para entregar ayuda humanitaria a la isla a raíz del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos que, desde enero, ha provocado una crisis energética y económica en aquel país.

Los diputados Boris Barrera, Luis Cuello, Daniela Serrano y el senador Daniel Núñez comunicaron a través de sus cuentas de X que llegaron al Aeropuerto José Martí de La Habana junto a dirigentes políticos de Brasil, Uruguay, Colombia y el Convoy Nuestra América, un movimiento compuesto por más de 120 países.

🇨🇺 Estamos en Cuba junto a una amplia delegación latinoamericana en el Nuestra América Convoy, acompañados de dirigentes sociales y parlamentarios de la región.



Desde Chile venimos a expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano en su lucha frente al bloqueo criminal. pic.twitter.com/9REJAZ03BA — Daniela Serrano Salazar (@SerranoDaniela_) March 19, 2026

El objetivo de la comitiva es entregar alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares a los miles de cubanos afectados por la crisis energética marcada por apagones masivos que afectan a más de la mitad del territorio.

La diputada Serrano apuntó que “desde Chile venimos a expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano en su lucha frente al bloqueo criminal”. Asimismo, Cuello sostuvo que “el digno pueblo cubano resiste al criminal cerco que impide la llegada de combustible”.

La primera delegación del Convoy Nuestra América llegó este miércoles a Cuba con cerca de cinco toneladas de suministros médicos.

Una pequeña muestra de los remedios que el Colectivo Siboney recolectó en Chile apoyando el convoy solidario que arriba a La Habana el 20 Marzo. La atención médica es un Derecho Humano, que el bloqueo le niega al pueblo de Cuba. pic.twitter.com/Y1ZXLodcIf — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) March 19, 2026

En febrero, el Grupo Interparlamentario Chileno-Cubano de distintas bancadas del Congreso condenó la prohibición del suministro de combustible impuesta por Estados Unidos a la isla y apuntó “que estas medidas unilaterales transgreden gravemente el derecho internacional, los principios de soberanía y afectan, como indicábamos, directamente a todo un pueblo”.