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    Parlamentarios chilenos del PC arriban a Cuba para entregar ayuda humanitaria junto a Convoy Nuestra América

    El objetivo de la comitiva es suministrar alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares a los miles de cubanos afectados por la crisis energética.

    Por 
    Javiera Ortiz

    Un grupo de parlamentarios del Partido Comunista (PC) de Chile arribó en Cuba durante la jornada de este jueves para entregar ayuda humanitaria a la isla a raíz del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos que, desde enero, ha provocado una crisis energética y económica en aquel país.

    Los diputados Boris Barrera, Luis Cuello, Daniela Serrano y el senador Daniel Núñez comunicaron a través de sus cuentas de X que llegaron al Aeropuerto José Martí de La Habana junto a dirigentes políticos de Brasil, Uruguay, Colombia y el Convoy Nuestra América, un movimiento compuesto por más de 120 países.

    El objetivo de la comitiva es entregar alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares a los miles de cubanos afectados por la crisis energética marcada por apagones masivos que afectan a más de la mitad del territorio.

    La diputada Serrano apuntó que “desde Chile venimos a expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano en su lucha frente al bloqueo criminal”. Asimismo, Cuello sostuvo que “el digno pueblo cubano resiste al criminal cerco que impide la llegada de combustible”.

    La primera delegación del Convoy Nuestra América llegó este miércoles a Cuba con cerca de cinco toneladas de suministros médicos.

    En febrero, el Grupo Interparlamentario Chileno-Cubano de distintas bancadas del Congreso condenó la prohibición del suministro de combustible impuesta por Estados Unidos a la isla y apuntó “que estas medidas unilaterales transgreden gravemente el derecho internacional, los principios de soberanía y afectan, como indicábamos, directamente a todo un pueblo”.

    Más sobre:CubaAyuda HumanitariaChilePartido Comunista

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