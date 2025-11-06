PDI entrega detalles de la búsqueda de Valentina Alarcón, joven desaparecida en La Pintana: foco está en la población El Castillo

Este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles de la búsqueda que realiza para ubicar a Valentina Alarcón Molina, joven de 26 años a quien se le perdió el rastro el 25 de octubre tras salir de su casa en Puente Alto, en dirección a una actividad deportiva de barristas en La Pintana.

De acuerdo a los antecedentes conocidos, la mujer, hincha de la Universidad de Chile y que asistiría a una actividad de seguidores de su equipo, salió de su domicilio y abordó un bus RED en dirección a la comuna vecina.

En primera instancia se señaló que su destino estaba en la población Santo Tomás. Sin embargo, las diligencias permitieron establecer que su paradero se perdió un par de kilómetros más al sur, en la población El Castillo, donde se ha concentrado la búsqueda.

Desde entonces su familia no tiene información de su paradero e interpuso el 29 de octubre una denuncia por presunta desgracia que sigue su curso.

El comisario Manuel López, de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (BRIUP), detalló que la policía civil continúa realizando diligencias que permitan ubicar a Alarcón.

“Se recepcionó una denuncia por presunta desgracia por una mujer de 26 años, la cual salió de su casa en Puente Alto. Al realizar diversas diligencias con respecto al levantamiento de información, como el levantamiento de cámaras, se logró posicionar a la víctima como su último punto de avistamiento ingresando a la comuna (de La Pintana), específicamente en la Población El Castillo”, afirmó López

El comisario agregó que los esfuerzos policiales están concentrados en el sector y se han realizado empadronamientos en el lugar, además de recoger declaraciones de cercanos.

“Se están utilizando medios tecnológicos para poder establecer una georreferenciación más específica de la víctima. Se siguen realizando diligencias en el sector y la población El Castillo puntualmente para dar con el paradero de la víctima”, agregó el policía.

Más temprano, desde el Ministerio Público también entregaron antecedentes del extravío de Valentina Alarcón y señalaron que, de momento, no se descarta ninguna hipótesis por este hecho.

La fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur Pamela Bustamante Lazo afirmó que “actualmente, esta investigación se está realizando en conjunto con la Policía de Investigaciones a través de la Unidad Especializada de Ubicación de Personas. En dicho contexto, tanto la Fiscalía como la Policía no descartamos ninguna hipótesis de investigación”.