    Persecución policial por tres comunas de la RM deja dos detenidos: uno es menor de edad

    El adolescente de 17 años cargaba con 13 cartuchos de 9 milímetros en un bolso.

    Por 
    Diego Quivira

    El robo con intimidación de un vehículo motorizado, que se informó en primera instancia a la 53ª Comisaria de Lo Barnechea, derivó en la detención de dos sujetos, uno de ellos en Quilicura.

    La alerta se realizó a las 23:45 del sábado, cuando los asaltantes ya habían huido del lugar en dos vehículos. Fue entonces cuando personal de la 17ª Comisaria de Las Condes y de la 37ª Comisaría de Vitacura entablaron un “seguimiento controlado” por la avenida Presidente Kennedy, según informó la teniente Valentina Arestizabal, oficial de Ronda Andes, en un reporte de los hechos.

    La persecución del vehículo que utilizaron para el robo llegó a su fin en la autopista Vespucio Oriente, cuando “en una curva el móvil colisionó con una de las paredes, lo que permitió detener a un hombre adulto”, expresó Arestizabal.

    El otro involucrado fue aprehendido gracias a que la víctima informó a Carabineros del GPS de su vehículo. Con una ubicación en Quilicura detectada, agentes de la policía se dirigieron al lugar, donde “se percatan que del automóvil se bajó un sujeto de 17 años de edad”, quien fue arrestado, informó la oficial.

    Entre sus pertenencias, el menor portaba 13 cartuchos de nueve milímetros en un bolso. Y, luego de las detenciones, el Ministerio Público instruyó el paso de los involucrados a segundo control de detención.

    Ambos detenidos cuentan con antecedentes penales por receptación, robo con violencia y robo con intimidación, reportó Carabineros.

    Persecución policial por tres comunas de la RM deja dos detenidos: uno es menor de edad

