Nacional

Portazo de Valencia al PC: fiscal nacional no recibirá a Carmona para abordar el caso del exalcalde Jadue

El timonel comunista y el candidato a senador Hugo Gutiérrez pretendían tratar la situación en que se encuentra el exjefe comunal de Recoleta tras ser acusado por la Fiscalía Centro Norte. Luego de la negativa, el jefe del Ministerio Público derivó la petición al jefe de la Unidad Anticorrupción.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce
Portazo de Valencia al PC: fiscal nacional no recibirá a Carmona para abordar el caso del exalcalde Jadue. MARIO TELLEZ

“El presidente del Partido Comunista manifestaba su interés en que lo recibamos en la Fiscalía, incluso hizo una presentación conforme a la ley que regula al Ministerio Público”.

Así fue que el pasado viernes 29 de agosto el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó -en entrevista con radio Agricultura- que el timonel Lautaro Carmona (PC) había hecho una solicitud para reunirse con él.

En ese momento el máximo persecutor señaló que desconocía el motivo de la petición de Carmona, pero sospechaba que podría estar relacionada con la situación penal del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, quien pretende convertirse en diputado por el distrito 9, pero cuya candidatura está en riesgo luego de que la fiscal Giovanna Herrera presentara acusación en su contra por fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal.

En esa misma entrevista añadió que si esa era la razón de la petición, él declinaría del encuentro, aunque precisó que si la presentación se hacía por los canales formales y el motivo era atendible a cuestiones sobre las que pudiese pronunciarse, la aceptaría.

Para Valencia que un presidente de partido quisiera pedirle una reunión para dejar sin efecto la acusación que pesa sobre uno de sus militantes era un sinsentido: “No creo que sea eso. Si así fuera, sería una petición estéril porque el fiscal nacional no puede dejar sin hacer una acusación”.

Las razones de Valencia

La respuesta, eso sí, tardó varios días en formalizarse. De acuerdo con quienes conocen del detalle del asunto, Carmona ingresó en tres oportunidades la solicitud de audiencia y recién durante las últimas horas lo hizo de manera correcta. Los primeros dos intentos fueron por canales que no correspondían.

En primera instancia, el presidente del PC y el candidato a senador Hugo Gutiérrez (PC) -exdiputado, exconvencional y parte de la defensa de Jadue- hicieron la petición a través de un formulario que está obsoleto. Después ingresaron una solicitud vía el portal de transparencia activa y tras ser orientados, lo intentaron por la plataforma de lobby, aunque habrían tenido problemas con la página.

Por eso fue que una representante de ambos excongresistas concurrió de manera presencial a la Fiscalía Nacional, donde finalmente pudo solicitar formalmente la reunión.

Recién durante la jornada de este martes se analizó el contenido de la solicitud y el fiscal nacional pudo corroborar el motivo de la cita. Tal como habían previsto en el Ministerio Público, el motivo de la reunión era para discutir el caso penal que enfrenta Jadue.

Debido a la acusación ingresada en ese caso por la fiscal Herrera, el exjefe comunal arriesga perder sus derechos políticos. Esto porque así lo contempla la Constitución y porque además fue RN el que inició una reclamación en la justicia electoral para sacarlo del padrón electoral.

Finalmente Valencia optó por cerrarle la puerta al timonel del PC. Según fuentes consultadas por La Tercera, el máximo persecutor respondió que, considerando la materia a tratar y el estado actual de la causa penal aludida, derivaba la cita al jefe de la Unidad Anticorrupción, el exfiscal Eugenio Campos.

Fuentes que están al tanto de la decisión del fiscal nacional comentan que la determinación obedece a que, como máxima autoridad del Ministerio Público, Valencia no tiene el detalle de los antecedentes de la causa ni tampoco puede inmiscuirse en las indagatorias que son llevadas de manera autónoma por las fiscalías regionales respectivas.

En cambio, Campos, por su rol como jefe de una unidad especializada que apoya a las distintas fiscalías del país, constantemente monitorea el progreso de este tipo de indagatorias. Esa fue la razón por la que se estimó que era adecuado que él pudiese responder las inquietudes de Carmona y Gutiérrez.

Al responderle, Valencia señaló que la cita podría concretarse durante esta misma jornada a las 17.00 horas o el viernes 5 de septiembre en el mismo horario.

Ángel ValenciaFiscalíaMinisterio PúblicoLautaro CarmonaPartido ComunistaHugo GutiérrezDaniel Jadue

