Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el respaldo de su administración a la candidatura de la exmandataria chilena Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Este lunes, en una ceremonia en La Moneda, el Presidente chileno Gabriel Boric oficializó la inscripción de la candidatura de Bachelet, con apoyo de Brasil y México.

En su conferencia de prensa matinal de este martes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum destacó las credenciales de Bachelet y justificó el apoyo a la candidata chilena ante las aspiraciones que habría manifestado su secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

“Ella fue ya dos veces Presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres. Es muy importante. Entonces, por eso decidimos apoyar su candidatura y Alicia nos va a ayudar en las cosas todavía aquí en el gobierno”, planteó Sheinbaum.

Bárcena fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entre julio 2008 y marzo 2022. Previamente se desempeñó como secretaria general adjunta de Gestión en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y cumplió tareas como jefa de gabinete y como jefa adjunta de gabinete de Kofi Annan cuando el diplomático ghanés encabezaba la ONU.