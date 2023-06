Presidente de la Suprema pone el foco en la Tercera Sala tras dichos de Vivanco sobre fallo por isapres

El Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, fue consultado esta mañana por el planteamiento que hizo Ángela Vivanco, en calidad de presidenta subrogante de la Tercera Sala del máximo tribunal, respecto del fallo de noviembre de 2022 sobre las isapres.

“No les puedo decir que va a haber un cambio o no va a haber un cambio, porque esas decisiones son de las salas, no del Pleno de la Corte Suprema”, precisó la máxima autoridad del Poder Judicial.

Vivanco, en entrevista con La Tercera Domingo, aseguró que el fallo obliga a las aseguradoras a restituir cobros en exceso por las tablas de factores solo a quienes realizaron presentaciones ante la justicia y no a toda la cartera de cotizantes. “Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a quienes demandaron”, afirmó la ministra que es también vocera del Poder Judicial.

“No puedo dar ninguna respuesta sobre ese tema porque ese es un tema absolutamente de la Tercera Sala y en su competencia es a esa sala a la que le corresponde emitir cualquier pronunciamiento o dictar cualquier resolución al respecto”, señaló el presidente de la Suprema al llegar al Palacio de Tribunales este lunes.

Ante preguntas respecto a eventuales contradicciones en lo expresado por la ministra en la entrevista y planteamientos que había hecho anteriormente, Juan Eduardo Fuentes evitó también pronunciarse.

“No voy a hacer ninguna crítica a la ministra, porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella dar su versión”, comentó.

Por otro lado, Fuentes Belmar dijo que no había llegado al Poder Judicial la solicitud de “aclaración” que anunció el gobierno que presentaría por el tema y afirmó que no le correspondía respaldar o no lo expresado por Vivanco, haciendo hincapié en que se relaciona a la decisión de una sala de la Suprema y “no es la decisión del Pleno de la Corte”.

“Yo no puedo estar diciendo que respaldo o no respaldo porque si hay un tema que llega al Pleno en el Pleno se analiza”, precisó el presidente del máximo tribunal.