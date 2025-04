Profesores de Coquimbo y Andacollo deponen paro tras acuerdo con SLEP Puerto Cordillera: clases se retomarán el próximo lunes

Tras dos semanas de movilización, este jueves el Colegio de Profesores de Coquimbo y el de Andacollo llegaron a un acuerdo con la Dirección de Educación Pública (DEP) para retomar las clases al interior de los establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Puerto Cordillera el próximo lunes 21 de abril .

Previamente, el martes pasado, el gremio de los asistentes de la educación, por medio de la Asociación Gremial de Asistentes de la Educación (AFEM) y Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación (AFAE), habían también acordado deponer su movilización tras llegar a acuerdo con el SLEP Cordillera.

En un comunicado, desde el SLEP Puerto Cordillera detallaron que el acuerdo implica la “ regularización de remuneraciones, mejoras en la infraestructura escolar, el fortalecimiento de la gestión del servicio y el nombramiento de una dirección ejecutiva suplente ”.

La manifestación al interior de los establecimiento públicos de la cuarta región se inició el pasado 7 de abril en protesta por las condiciones laborales y administrativas. En aquel momento, al menos 22 establecimientos dependientes del SLEP estaban movilizados.

El director ejecutivo (s) del SLEP Puerto Cordillera, Carlos Giannoni, destacó que “los compromisos que hemos alcanzado nos permiten dar continuidad al servicio educativo y que las y los estudiantes vuelvan a las aulas a partir del próximo lunes 21 de abril”.

Mientras tanto, el presidente de los profesores de Andacollo, Manuel Monrroy, resaltó que la manifestación permitió visibilizar los intereses del magisterio y avanzar en el progreso de la educación pública.

“Nosotros estaremos alertas a que se cumplan los compromisos que han adquirido. El proceso de diálogo ha sido bastante importante. Nosotros, por supuesto, seguiremos trabajando en esta mesa con la DEP, con el Ministerio y también con el SLEP”, detalló.

En el mismo comunicado, el SLEP Cordillera explicó que próximamente se presentará un calendario de recuperación de los días de clase perdidos.

A pesar de lo anterior, desde el Colegio de Profesores de Coquimbo también advirtieron que si no se cumplen las condiciones acordadas podrían volver a un paro indefinido .

“Decidimos llamar a las bases y ver la posibilidad de suspender el paro a contar del lunes, pero declararnos en alerta, porque si no se cumplen con las revinculaciones y sueldos impagos hasta el 5 de mayo, estaríamos en condiciones de volver nuevamente a un paro indefinido”, detalló el presidente comunal Tomás Alvarado al medio La Región.

La situación en Coquimbo se suma a la vista hace unas semanas atrás en Magallanes, donde los profesores dependientes del SLEP estuvieron movilizados por más de un mes.

El magisterio solamente depuso la movilización luego que el Ministerio de Educación colocara un ultimátum a la situación: si no regresaban el pasado 7 de abril, desde el Mineduc no les devolverían el pago por días no trabajados en que estuvieron movilizados.