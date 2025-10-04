Proveedores de la salud alertan que deuda del Estado supera los 450 millones de dólares

La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) aseguró que la deuda del Estado con los proveedores del sector supera los 450 millones de dólares, incluyendo facturación pendiente en hospitales, servicios de salud, municipalidades y corporaciones municipales.

En entrecista con El Dínamo, la exsubsecretaria de Salud Pública y actual vocera del comando de Evelyn Matthei, Paula Daza, aseguró que “las deudas con los proveedores de salud y las instituciones prestadoras en los últimos meses han aumentado en forma significativa”. En ese sentido, señaló que el monto ascendería a 87 millones de dólares.

Frente a esto, el director ejecutivo de APIS, Eduardo del Solar, afirmó que se trata de una cifra mayor a la citada por Daza, y que “los plazos de pago sobrepasan los 250 días, lo que genera un grave daño financiero a las empresas y tensiona la cadena de abastecimiento de insumos médicos”.

En ese sentido, en relación con los supuestos despachos por 8 millones de dólares sin orden de compra ni factura, el dirigente gremial fue categórico en aclarar que “los proveedores asociados a APIS operan exclusivamente en virtud de contratos vigentes, lo que garantiza que cada operación se realice conforme a la normativa legal y regulatoria".

“Si existen casos distintos, deben ser investigados por las autoridades competentes, pero no corresponden a la práctica de nuestros asociados”, aseveró.

Finalmente, el ejecutivo recalcó que el objetivo de APIS es “fortalecer la confianza en la cadena de suministro que abastece al sistema público, porque de ello depende la seguridad de los pacientes en Chile”, concluyó.