Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

Este martes 16 de diciembre se suponía que sería un día clave para el proyecto de eutanasia. Impulsado originalmente en 2014 por el diputado Vlado Mirosevic, la iniciativa que permite la muerte asistida ha pasado de ser una moción individual a convertirse en una de las banderas que el gobierno del Presidente Gabriel Boric busca dejar como legado en materia de salud. Y aunque esta semana estaba en tabla para ser votado y así iniciar lo que podría haber sido su último trámite, la discusión finalmente fue aplazada para enero.

Este retraso encendió las alertas en distintos sectores, ya que deja poco margen para tramitar el proyecto antes de que asuma la eventual administración de José Antonio Kast, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su oposición a iniciativas de este tipo.

“Era una muy buena oportunidad para haber aprobado el proyecto en general. Sin embargo, aquí hubo claramente un bloqueo de algunos sectores, en particular de la UDI. Legítimamente pueden estar en contra, pero otra cosa es bloquear el proyecto que tiene urgencia del Ejecutivo y hacer que no vea la luz”, apunta el autor y diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic.

Sin embargo, consultado por La Tercera, el senador UDI y miembro de la Comisión de Salud, Sergio Gahona, retruca que no hay intenciones de bloqueo: “Esta versión aparece de la frustración de algunos parlamentarios que han señalado aquello, pero el martes no se alcanzó a ver el proyecto porque se agotó el tiempo de la sesión. Había que revisar otras iniciativas ”.

Y defiende que “hay que llamar a la tranquilidad a los parlamentarios que están desesperados por tener una legislación relacionada con el quitar la vida a personas que están con enfermedades graves. Les diría que tengan paciencia, que las cosas se tienen que dar como tienen que darse”.

En concreto, actualmente el proyecto establece que toda persona que quiera solicitar la muerte asistida debe ser mayor de 18 años, tener nacionalidad chilena o residencia legal en en el país por más de 12 meses, estar consciente y lúcida, tener una enfermedad grave e incurable o estar en estado terminal y que esto provoque sufrimiento de forma persistente, intolerable y sin alivio posible.

De aprobarse el proyecto, Chile pasaría a integrar el reducido grupo de naciones que permiten la muerte asistida, la mayoría de ellos en Europa.

Pero los parlamentarios oficialistas temen que este escenario, ahora con tiempos más estrechos, disminuya las opciones de que la iniciativa se convierta en ley.

“ Los nuevos plazos dejan un margen muy acotado para sacar este proyecto antes de que entre la nueva administración . Estoy preocupado y bajo alerta. Hay una oportunidad de sacarlo antes de que termine este gobierno, pero es una oportunidad con plazos muy estrechos y, por lo tanto, tenemos que hacerlo muy bien", concluye Mirosevic.

Juan Luis Castro (PS), senador y miembro de la Comisión de Salud, coincide que “costó mucho que en comités se aceptara lo que se viene pidiendo hace dos meses, que es poner el proyecto en tabla incluso sin respetar, por parte de la derecha, los tiempos legislativos y la urgencia suma o inmediata. Espero que no haya obstruccionismo para que enero sea el mes sea el decisivo en que se apruebe, porque hay votos para hacerlo” .

Desde el año pasado el Ejecutivo ha renovado decenas de veces la urgencia del proyecto de eutanasia. Incluso, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, apuró personalmente a la Comisión de Salud del Senado a retomar la discusión, lo que derivó que la instancia lo enviara a sala en septiembre.

Eso sí, también existe la posibilidad -dependiendo de los resultados de la votación- que el proyecto sea enviado a comisión mixta.

En ese contexto, el diputado Patricio Rosas (FA), quien preside la Comisión de Salud de la Cámara, afirma que desde dicha instancia “hemos manifestado nuestra preocupación por los proyectos que están radicados en el Senado, sin ser votados aún (...) como el de salud mental y el de eutanasia. Este último le daría una solución a personas que están más allá del alcance de las terapias paliativas en nuestra sistema sanitario”.

La diputada Ana María Gazmuri (AH) coincide que “ existe preocupación por el futuro de la ley de eutanasia . Ayer el diputado Vlado Mirosevic, quien ha impulsado este proyecto por más de una década, acusó que la UDI volvió a dilatar su tramitación. Es claro que esta es una iniciativa profundamente importante para muchas personas y familias que esperan una respuesta del Estado”.