Qué propone el proyecto de sala cuna que el gobierno pide aprobar en marzo

Fue en noviembre pasado cuando la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó y despachó a su par de Educación el proyecto que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes y crea un fondo solidario de sala cuna.

Al momento de votar las indicaciones, en la comisión destacaron los avances que se realizaron en materia de corresponsabilidad , así como la estimulación temprana de niños y niñas, el aporte a la economía del país y los acuerdos alcanzados.

Tras la elaboración del informe, el texto debía ser analizado por la Comisión de Educación, antes de llegar a la Sala de Sesiones, sin embargo esto se vio entrampado por lo que desde el gobierno han llamado “maniobras dilatorias” de parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI), luego de que el presidente de la comisión de Educación, el senador Gustavo Sanhueza, (UDI) realizara un viaje fuera de Chile.

“El senador Sanhueza se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos”, arremetió el Presidente Boric el lunes pasado.

Debido a esto, el proyecto no pudo avanzar, y ahora la única posibilidad es que pueda ser discutido la primera semana de marzo, previo al cambio de mando.

De qué trata el proyecto de sala cuna

Uno de los puntos centrales del proyecto es que elimina el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio de Sala Cuna, equiparando así el derecho entre hombres y mujeres, e incluyendo a trabajadores independientes, trabajadoras de casa particular y personas con cuidado judicial de menores de dos años

Junto con esto, crea una Comisión Técnica de Financiamiento y Sostenibilidad.

Esta organismo técnico estará encargado de elaborar un informe que determine el monto del aporte de sala cuna. Esto, ya que fijar guarismo por ley podría no dar cuenta de la diversidad regional y geográfica, el costo regional y los cambios demográficos.

Sobre las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, se propone una cotización obligatoria a cargo del empleador del 0,3% de las remuneraciones imponibles, que incrementa en un 0,2% la cotización obligatoria respecto de la indicación anterior, la que será administrada por el Fondo de Sala Cuna, en caso de trabajadores independientes se regulan las cotizaciones de acuerdo con la fórmula por la cual cotizan.