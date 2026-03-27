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    Rector UC advierte que “el sueño de transformar Chile” puede quedar en ilusión si no se resuelve la fragilidad del financiamiento universitario

    El sistema universitario chileno, apuntó Juan Carlos de la Llera, “depende excesivamente del pago de aranceles", y esta "es una vulnerabilidad" que nos expone a los ciclos económicos y al planificar a largo plazo.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La Pontificia Universidad Católica de Chile dio esta jornada el inicio oficial a su Año Académico 2026, y en la ceremonia, en donde estuvo presente la ministra de Educación, María Paz Arzola, el rector Juan Carlos de la Llera abordó los proyectos y logros de la institución, así como también los desafíos que enfrentan.

    En esto, hizo también mención al financiamiento de la educación superior, algo que desde la cartera de Educación ya han indicado que “no será prioridad” en el corto plazo, considerando el recorte del 3% que tiene que hacer cada cartera según ordenó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    “Seré directo en algo que me inquieta y que creo que debemos enfrentar con honestidad: todo este sueño de transformar Chile puede quedarse en una ilusión si no logramos resolver la fragilidad estructural de nuestro financiamiento universitario", sostuvo la autoridad.

    El sistema universitario chileno, afirmó, “depende excesivamente del pago de aranceles".

    “Esta es una vulnerabilidad que nos expone a los ciclos económicos, que limita nuestra capacidad de planificar a largo plazo y que nos dificulta competir con las mejores universidades del mundo”, indicó.

    “Mientras ellas invierten libremente en laboratorios, en becas, en atraer talentos internacionales, nosotros debemos navegar con recursos que se estancan”, añadió.

    A este fenómeno, apuntó, se suma un cambio demográfico con la disminución sostenida en la población joven, lo cual “nos obliga a repensar cómo proyectamos nuestra misión en las próximas décadas”

    “¿Cómo, entonces, vamos a desarrollarnos? ¿Cómo seguiremos el tranco de las mejores universidades del mundo?“, reflexionó. ”No tenemos respuestas definitivas esta mañana, pero sí una hoja de ruta, un mapa. El Plan Estratégico 2026-2030″.

    Esta estrategia, indicó, “propone avanzar con medidas concretas para diversificar nuestras fuentes de ingreso, fortalecer el vínculo con egresados y benefactores, construir alianzas que amplifiquen nuestro impacto, gestionar con mayor eficiencia los recursos disponibles y hacernos cargo del entorno en el que hoy vivimos”.

    “Es un camino que exige disciplina, creatividad y perseverancia, y, sobre todo, una comprensión compartida de su urgencia. Por eso seguiremos, como universidad, tal como ya lo hemos hecho, aportando ideas al debate, en temas como el financiamiento de la educación superior, con responsabilidad y rigor, poniendo nuestras capacidades al servicio del país a través del trabajo de nuestros investigadores, para contribuir con información, datos y evidencia que permitan tomar las mejores decisiones", sostuvo.

    Y en este contexto, añadió que "no existe otra forma de alcanzar el desarrollo que invertir en educación".

    “Desde la primera infancia hasta la formación universitaria de excelencia, la educación configura el tejido más profundo de una sociedad”, señaló.

    Más sobre:NacionalEducaciónRectorJuan Carlos de la LleraPontificia Universidad Católica de ChileMinisterio de Educación

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