    Registro Civil descarta haber sufrido filtración masiva de datos tras denuncia de sitio de ciberseguridad

    Según señalaba el sitio Vecert, la filtración habría afectado los datos de más de 10 millones de personas en nuestro país.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Registro Civil descartó este sábado, a través de un comunicado público, haber sido afectado esta semana de una supuesta filtración masiva de datos tras un ataque informático.

    El hecho habría sido denunciado por el sitio web Vecert a través de sus redes sociales. En una publicación en X, habrían señalado que el pasado lunes 15 de diciembre, la información de alrededor de 10 millones de personas en nuestro país se había visto comprometida.

    Al respecto, la entidad gubernamental señaló: “La alerta publicada por el sitio web Vecert, que hace referencia a una presunta filtración de datos ocurrida el pasado 15 de diciembre, no corresponde a información, datos ni parámetros utilizados por el Servicio de Registro Civil e Identificación en sus bases de datos registrales o de identificación”.

    Según detalla en el comunicado, la alerta habría sido analizada tanto por las áreas de ciberseguridad del servicio y también por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y la Policía de Investigaciones (PDI).

    “En consecuencia, no existe una filtración de datos desde las bases de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, ni se ha detectado vulneración alguna a nuestros sistemas institucionales”, enfatizó el Registro Civil.

