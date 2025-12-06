Ricardo Yáñez detalla nuevo rol en la AChM y señala estar “absolutamente tranquilo” sobre causa en contexto del estallido social

El exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, entregó este sábado más detalles sobre el rol que ejercerá al interior de la Asociación de Municipalidades (AChM), además de su postura sobre la causa que enfrenta en el Ministerio Público por conducta omisiva en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

La reaparición pública de Yáñez se da a poco más de un año de su salida de la institución policial, luego que el pasado 27 de septiembre de 2024 presentara su renuncia poco antes de que se iniciara su formalización.

En el contexto del seminario internacional “Territorio y Orden Público, Liderazgo Local Ante la Inseguridad”, el exgeneral director (r) encabezó el viernes el panel “Prevención, Control y Reinserción: una mirada integral de la delincuencia”.

Esto como previa al nuevo rol que tendrá en la AChM: asumirá como director del Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal (Ceges).

“Mi rol particularmente es asesorar a la Asociación Chilena de Municipalidades desde la presidencia, de tal manera de poder crear lineamientos, pero al mismo tiempo también información técnica y análisis que permita fortalecer las capacidades que tienen los municipios a nivel nacional", detalló en una entrevista con T13 Finde.

“Creemos que esta plataforma, en conjunto con el equipo técnico, integrado por analistas y por expertos como también el director de Gendarmería, Cristian Alvear, nos va a permitir hacer una mirada mucho más integral, más sistémica, una visión estratégica respecto a cómo abordar la seguridad”, agregó al respecto.

Postura sobre causa por delito omisivo de apremios ilegítimos

El pasado 17 de octubre de 2024, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a los generales (r) de Carabineros Ricardo Yáñez, Diego Olate y Mario Rozas por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio.

Respecto a la investigación, Yáñez señaló que “la causa sigue abierta, no me puedo pronunciar respecto a ella porque se pidieron más meses de ampliación por parte del Ministerio Público, pero solamente puedo decir que estoy absolutamente tranquilo respecto a lo que me correspondió hacer en un momento histórico , y hoy día sigo aportando”.

“La gente sigue creyendo en las personas que somos de bien y que somos servidores públicos por naturaleza, de seguir contribuyendo a nuestro país desde una asociación que además es transversal, que convergen todos los alcaldes de Chile, y a los cuales vamos a ayudar a aquellos que tienen la dificultad, el problema, pero con el mismo ímpetu de tratar de que la seguridad sea un derecho para todos y no sólo para algunos”, explicó.

Por otro lado, también abordó sus declaraciones sobre el estallido, en que señaló: “Fueron 165 días de terror...nos dejaron solos”.

“Yo creo que en general, sí. Yo valoro a la ciudadanía, en su mayoría que fueron quienes nos respaldaron, nos apoyaron. Algunos parlamentarios y autoridades que sacaron la voz cuando nadie quería hablar y defendernos. Les recuerdo que nos querían refundar, nos querían reformar, nos querían hacer desaparecer, y finalmente fuimos capaces de demostrar que una institución sólida como Carabinero, con gente pero esforzada, sacrificada y comprometida, con convicción y valores, que fue capaz de anteponer al país en una situación así, logramos salir adelante”, explicó.