Yáñez reaparece con dardos contra Tohá y Monsalve y defiende actuar policial ante estallido: “Fueron 165 días de terror”

A fines de septiembre del año pasado, a días de su formalización por su presunta responsabilidad en delitos omisivos en el contexto del estallido social, Ricardo Álex Yáñez Reveco terminó aceptando dar un paso al costado y dejar el cargo de general director de Carabineros.

Este lunes, el retirado uniformado reapareció en una entrevista en radio ADN Chile en la que abordó la investigación en su contra y la actuación de las exautoridades del Ministerio del Interior ante su caso.

Yáñez manifestó reparos a la llamada “doctrina” de la exministra Carolina Tohá, que apuntaba a que autoridades formalizadas no podían mantenerse en sus puestos y criticó planteamientos del exsubsecretario Manuel Monsalve sobre su continuidad.

Asimismo, se refirió a su relación con el Presidente Gabriel Boric y a la “incertidumbre” que le manifestó que había en la institución con la llegada de su sector al gobierno.

“El general director se fue antes de terminar su período, me consta que el Presidente sí quería que la institución pudiera lograr esa normalidad”, aseguró.

En esa línea, refiriéndose al oficialismo, comentó que “es impresionante ver que personas en algún minuto que nos quisieron refundar, es más, durante los procesos constituyentes, en el primero se quería hacer desaparecer la institución, fueron cambiando su visión”.

“El Presidente conmigo tuvo un respeto hasta el último día. Él desde Nueva York, cuando surgió el tema de la formalización que no había cambios en la fecha, él dijo que los temas que referían al director los conversaba directamente y personalmente conmigo y no por los medios de comunicación. Y ahí yo hago una diferencia con el resto de las autoridades que sí tuvieron poca deferencia, poco respeto hacia el cargo”, sostuvo el exmandamás de la institución uniformada.

El general en retiro afirmó que con Tohá mantuvo “una relación netamente profesional” y le hizo ver en su momento su molestia con la “doctrina” que impuso.

“Se lo manifesté, la persona que designa al general director es el Presidente de la República y por lo tanto la única persona que tiene esa facultad de poder referirse, pronunciarse respecto a la continuidad o no de una autoridad es el Presidente y no otra persona, con la cual uno se tiene que vincular permanentemente frente a los efectos que tiene que llevar adelante la institución, además, muy relevante, en un país que cambió el escenario delictual de la noche a la mañana”, planteó.

Respecto a las investigaciones por excesos policiales en las protestas tras el 18 de octubre de 2019, Yáñez dijo que los chilenos tienen “una memoria cortoplacista”.

“Se nos olvida que fueron 165 días de terror en este país, de Arica a Punta Arena, hasta en los sectores más tranquilos, donde cualquier persona podría pensar que no habría ocurrido nada, quemaron todo. Se perdieron muchas cosas, se perdió, yo creo que lo más importante, se perdió el respeto, primero que nada, por el país, por la autoridad”, afirmó.

Según el exjefe policial, la institución se vio expuesta al estar en la calle.

“Más de 3.000 denuncias se presentaron por el INDH. 3.233 y hay 42 sentencias condenadas. ¿Y cuántas de esas fueron desechadas por los tribunales porque no tenían ningún antecedente?“, inquirió.

La exautoridad dijo que no podía hablar de la investigación en su contra, sin embargo, insistió en su defensa al actuar de Carabineros ante las protestas.

“Si nosotros no hacíamos nada, cometíamos un delito más grave aún, que era el de omisión, el de no hacer lo que la ley nos obliga a hacer, ser los encargados de mantener el orden en la seguridad pública”, recalcó.

Advirtiendo que “el crimen organizado no tiene frontera” exuniformado insistió en que se debe trabajar en seguridad y escuchar a Carabineros por la experiencia que le da el trabajo realizado en la calle.

“Sin los carabineros no tendríamos democracia, no hubiésemos tenido una transición de un gobierno a otro, no hubiésemos tenido dos procesos constituyentes como los que hubo, y no hubiésemos tenido el país que tenemos hoy día. Estamos a tiempo todavía de tomar medidas serias, pero para eso se necesita voluntad, y la voluntad política es muy importante y relevante”, sostuvo.