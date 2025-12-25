Santiago vive la segunda Navidad más calurosa de los últimos 25 años

Este 25 de diciembre de 2025 se consagró como la segunda Navidad más calurosa de los últimos 25 años en Santiago, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

De acuerdo con el organismo, a las 16.05 horas la estación Quinta Normal registró una temperatura máxima de 34,5°C, cifra que sitúa a esta jornada solo por debajo del récord histórico alcanzado el 25 de diciembre de 2023, cuando los termómetros llegaron a 35,7°C en la capital.

Desde la DMC precisaron que el registro confirma una tendencia de altas temperaturas durante el periodo estival, particularmente en fechas asociadas a celebraciones, lo que ha generado reiterados llamados a extremar las medidas de autocuidado, como la hidratación constante y evitar la exposición al sol en horas de mayor radiación.

Pronóstico para el fin de semana

Este viernes 26 de diciembre se espera un leve respiro en el calor en la Región Metropolitana. La presencia de nubosidad costera permitiría que las temperaturas bajen ligeramente, con máximas cercanas a los 30°C en Santiago y registros algo menores en comunas del poniente como Curacaví y Melipilla, donde los termómetros se moverían entre 28 y 29°C.

Durante el fin de semana, el calor volverá a sentirse con fuerza en la capital. Para el sábado 27 y domingo 28, se proyecta un nuevo aumento de las temperaturas, con valores que podrían acercarse a los 35°C en sectores de la periferia de Santiago.

En el centro de la ciudad, la estación Quinta Normal volvería a marcar máximas en torno a los 32°C, configurando jornadas típicamente veraniegas y con altas sensaciones térmicas, especialmente durante las horas de la tarde.