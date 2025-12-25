SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Santiago vive la segunda Navidad más calurosa de los últimos 25 años

    Este jueves la capital alcanzó este miércoles 34,5°C, convirtiendo a este 25 de diciembre en uno de los más cálidos registrados, solo superado por la marca histórica de 2023.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Alerta en la Región Metropolitana por altas temperaturas extremas: revisa cuántos grados habrá en tu sector. Foto: ATON.

    Este 25 de diciembre de 2025 se consagró como la segunda Navidad más calurosa de los últimos 25 años en Santiago, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    De acuerdo con el organismo, a las 16.05 horas la estación Quinta Normal registró una temperatura máxima de 34,5°C, cifra que sitúa a esta jornada solo por debajo del récord histórico alcanzado el 25 de diciembre de 2023, cuando los termómetros llegaron a 35,7°C en la capital.

    Desde la DMC precisaron que el registro confirma una tendencia de altas temperaturas durante el periodo estival, particularmente en fechas asociadas a celebraciones, lo que ha generado reiterados llamados a extremar las medidas de autocuidado, como la hidratación constante y evitar la exposición al sol en horas de mayor radiación.

    Pronóstico para el fin de semana

    Este viernes 26 de diciembre se espera un leve respiro en el calor en la Región Metropolitana. La presencia de nubosidad costera permitiría que las temperaturas bajen ligeramente, con máximas cercanas a los 30°C en Santiago y registros algo menores en comunas del poniente como Curacaví y Melipilla, donde los termómetros se moverían entre 28 y 29°C.

    Durante el fin de semana, el calor volverá a sentirse con fuerza en la capital. Para el sábado 27 y domingo 28, se proyecta un nuevo aumento de las temperaturas, con valores que podrían acercarse a los 35°C en sectores de la periferia de Santiago.

    En el centro de la ciudad, la estación Quinta Normal volvería a marcar máximas en torno a los 32°C, configurando jornadas típicamente veraniegas y con altas sensaciones térmicas, especialmente durante las horas de la tarde.

    Lee también:

    Más sobre:CalorAltas temperaturasNavidadDMCSantiagoRegión Metropolitana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oficialismo y oposición cruzan opiniones tras advertencia de la UDI de AC contra Grau por “amarres”

    Detienen a presunto homicida en Talca: víctima fue atacada con arma blanca en su domicilio

    Jorge Said, a la espera del alta médico tras sufrir atropello de una moto en África

    Kast felicita a Nasry Asfura y señala que va a “enriquecer y profundizar” relación diplomática con Honduras

    Declaran alerta roja en Pichidegua por incendio forestal y ordenan evacuación de sector Larmahue

    Incendio forestal en Maule: piden evacuar Loteo San Francisco mientras Conaf trabaja en cortafuegos para detener avance

    Lo más leído

    1.
    PDI realiza despliegue con 130 funcionarios en seis predios de Malloa por búsqueda de Luz Espinoza Galaz

    PDI realiza despliegue con 130 funcionarios en seis predios de Malloa por búsqueda de Luz Espinoza Galaz

    2.
    Hombre queda en riesgo vital tras ser baleado en Concepción: atacantes se dieron a la fuga

    Hombre queda en riesgo vital tras ser baleado en Concepción: atacantes se dieron a la fuga

    3.
    Tras destitución de Simpertigue: presidente de la Asociación de Magistrados propone nuevo código de ética y reformas a nombramientos

    Tras destitución de Simpertigue: presidente de la Asociación de Magistrados propone nuevo código de ética y reformas a nombramientos

    4.
    Detienen a Nicolás Piña, prófugo por homicidio frustrado de un carabinero durante el estallido

    Detienen a Nicolás Piña, prófugo por homicidio frustrado de un carabinero durante el estallido

    5.
    ¿Un persecutor en funciones condenado por abuso sexual? Fiscal Bufadel arriesga ser removido tras ratificación de la Suprema

    ¿Un persecutor en funciones condenado por abuso sexual? Fiscal Bufadel arriesga ser removido tras ratificación de la Suprema

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial y Bulnes por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial y Bulnes por incendios forestales

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    Incendio forestal en Maule: Senapred solicita evacuar Loteo San Francisco

    Incendio forestal en Maule: Senapred solicita evacuar Loteo San Francisco

    Santiago vive la segunda Navidad más calurosa de los últimos 25 años
    Chile

    Santiago vive la segunda Navidad más calurosa de los últimos 25 años

    Oficialismo y oposición cruzan opiniones tras advertencia de la UDI de AC contra Grau por “amarres”

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial y Bulnes por incendios forestales

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático
    Negocios

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”
    Tendencias

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”

    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo

    El sencillo truco para comunicarte con tu gato, según un reciente estudio

    Uno de los más cotizados de la Primera B deja Copiapó y se marcha al lejano fútbol de Kazajistán
    El Deportivo

    Uno de los más cotizados de la Primera B deja Copiapó y se marcha al lejano fútbol de Kazajistán

    Unión Española confirma el retorno de Emiliano Vecchio para competir en la Liga de Ascenso

    A un paso de salir de Colo Colo: Alan Saldivia prepara su arribo a un grande de Río de Janeiro

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce
    Cultura y entretención

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Last Christmas: el éxito de Wham! que se escribió en una hora y que tardó 36 años en conquistar la Navidad

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Israel dice que hay un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica entre los fallecidos tras ataques al sur del Líbano
    Mundo

    Israel dice que hay un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica entre los fallecidos tras ataques al sur del Líbano

    Esposa de Jair Bolsonaro confirma que operación del exmandatario fue exitosa

    Reportan ataque con drones ucranianos en planta petrolera de Temruyk, Rusia

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación