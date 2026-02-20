“Se expandió demasiado rápido”: Bomberos combaten incendio en cité de Santiago centro

Pasadas las 7.00 de la mañana de este viernes, cerca de 20 viviendas ubicadas en un cité de Santiago se comenzaron a incendiar.

El hecho ocurrió en un complejo habitacional ubicado en la calle Santa Rosa, a la altura de calle Eleuterio Ramírez.

Desde Transporte Informa señalaron que el tránsito en avenida Santa Rosa desde Santa Isabel se encuentra suspendido, producto de la emergencia.

En ese sentido, instaron a los conductores a optar por vías alternativas hacia el norte por Lira o avenida Portugal.

Hasta el lugar llegaron diferentes compañías de Bomberos que trabajan en el combate de las llamas.

En diálogo con Tele13 un vecino del sector aseguró que los residentes fueron rápidamente evacuados. “Desperté un poco desorientado con dolor de garganta, con dolor de ojos y noté que afuera había una pequeña luz”, contó.

“Pude comprobar que sí se trataba de un incendio. Lo primero que hice fue tomar mi celular y grabé que el incendio estaba recién comenzando en el departamento de al lado, en el segundo piso. Y vi otras personas intentando apagarlo”, señaló.

El vecino aseguró que el incendio “se expandió demasiado rápido y las personas que trataban de apagarlo decidieron dejar de hacerlo y salieron por sus propios medios”.

De acuerdo a cálculos preliminares, en el lugar hay cerca de cien personas evacuadas.