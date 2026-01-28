SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Se reanudan los desalojos en la megatoma de San Antonio: 18 hectáreas restituidas y 195 viviendas desarmadas

    Luego de que la primera etapa terminara con incidentes violentos y tras una pausa de una semana, este martes las autoridades, junto a fuerzas especiales, retomaron el proceso de expropiación en los terrenos que aún quedaban en el Cerro Centinela.

    Por 
    Sofia Alvarez

    A primera hora de este martes, Carabineros, funcionarios de la Municipalidad de San Antonio y de la Delegación Presidencial llegaron hasta el cerro Centinela para continuar con el desalojo de la megatoma emplazada en el lugar. En esta segunda etapa del operativo —que, a diferencia de las jornadas anteriores se ha desarrollado sin mayores contratiempos— se intervinieron los lotes 1A6 y 1A7, labores que continuarán durante la jornada de este miércoles.

    La reanudación del desalojo ocurre luego de que las jornadas previas terminaran con varios incidentes violentos.

    En concreto, el procedimiento se enmarca en una serie de dificultades para el gobierno, que se arrastran desde la orden de desocupación dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso hace casi tres años, ratificada por la Corte Suprema en 2024, y las posteriores negociaciones fallidas entre el Ejecutivo y la inmobiliaria propietaria de los terrenos. En ese contexto, la decisión de expropiar 110 de las 215 hectáreas del terreno surge como una definición del Ministerio de Vivienda (Minvu) frente a la falta de acuerdo entre las partes.

    Tras una suspensión semanal de labores de desocupación por cierres perimetrales, retiros de escombros y trabajos de intervención social, el desalojo en el Cerro Centinela se retomó este martes con la presencia de las fuerzas especiales y de maquinaria provista por los dueños del terreno. El operativo se concentró en dos lotes que representan cerca de dos hectáreas y media.

    La jornada finalmente elevó a 18 las hectáreas totales restituidas a los propietarios del terreno. Ante este escenario, el delegado presidencial regional Yanino Riquelme indica que el operativo “se ha ido desarrollando de acuerdo a lo programado”.

    Consultado por la duración del proceso y los siguientes pasos, el jefe de gabinete del municipio de San Antonio, Esteban Hinojosa, comentó que “cada semana se van evaluando los avances porque hay que demoler casas, hay familias que aún retiran sus cosas”. El último balance indica que 195 viviendas han sido desarmadas en total. “Quienes son aptos, quienes están en condiciones de postular a los proyectos del Minvu van a ir reubicándose”, afirma Riquelme.

    En la misma línea de los desplazamientos de las familias, desde la Municipalidad de San Antonio indican que a 15 días desde que comenzaron los operativos, el albergue habilitado por la municipalidad todavía no ha sido utilizado. “Hay distintas interpretaciones, yo prefiero quedarme en la duda y respetar la decisión de cada familia de ya sea volver a su lugar de origen o en residencias de familiares o simplemente se compraron algún terreno y se fueron a ese terreno”, explica el alcalde de San Antonio, Omar Vera. De todas formas, el albergue en el Colegio España sigue disponible, con una capacidad máxima de 148 personas. Las puertas del establecimiento están abiertas todos los días hasta las 21:00 horas.

    Dificultades

    La primera porción del desalojo, que contemplaba en un inicio las parcelas 11, 13, 15 y el sector Bosques del Mar, comenzó el pasado 12 de enero. Este tramo inicial no estuvo exento de resistencia y tensiones, con un saldo de tres uniformados lesionados y 13 detenidos en total, en el que barricadas, miguelitos y objetos incendiarios obstruyeron el paso de las fuerzas especiales.

    “Sabemos que estamos en un terreno hostil”, mencionó durante la primera etapa del desalojo la general de Carabineros Patricia Vázquez, jefa de zona de la Quinta Región. En el marco de estos episodios, la general también mencionó hallazgos de narcotráfico y armamento en la zona.

