Seis detenidos por tráfico de migrantes en San Pedro de Atacama
Cinco de los detenidos fueron detenidos por transportar migrantes por un paso no habilitado, con un costo de $50 mil por persona. El sexto detenido habría trasladado a siete personas por $100 mil.
Durante la última semana, seis ciudadanos bolivianos fueron detenidos por su presunta participación en el delito de tráfico de migrantes en dos operativos realizados por Carabineros en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.
De acuerdo con lo consignado por el medio regional Calama en Línea, los operativos se realizaron el 26 de septiembre y el 3 de octubre.
Durante el primer operativo el personal policial que realizaba patrullajes fronterizos, detectó dos vehículos del tipo station wagon que se resistieron a ser fiscalizados.
Una vez que ambos vehículos fueron interceptados, uno de los conductores confesó que transportaba pasajeros hacia Chile por un costo de $50 mil por persona mediante un paso no habilitado. Los vehículos transportaban en su interior a doce migrantes bolivianos.
En total hubo cinco detenidos, los dos choferes, junto a dos acompañantes y un pasajero que tenía una orden de detención vigente.
En el operativo del 3 de octubre, en tanto, otro individuo de nacionalidad boliviana fue sorprendido transportando siete personas por un paso no habilitado durante la mañana. Esta vez, el costo de del traslado ascendía a $100 mil por pasajero. El chofer fue detenido y dos de los migrantes fueron entregados a la Policía de Investigaciones debido a que tenían orden de expulsión vigente.
