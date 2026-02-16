Senapred declara alerta roja en la Región Metropolitana y en provincias de Valparaíso por calor extremo. Foto: ATON.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró, desde este lunes hasta el miércoles 18 de febrero, la alerta roja en la Región Metropolitana y en provincias de Valparaíso por calor extremo.

De acuerdo con la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), existen alertas en la RM por un “evento de altas temperaturas extremas en cordillera de la costa, valle y precordillera”, que variarán entre los 33 y 36°C.

Mientras que en la Región de Valparaíso, las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes, Marga Marga y Petorca son las que deben regirse por la alerta roja de calor extremo debido a un aviso de la DMC que alerta que las temperaturas pueden llegar hasta los 37°C.

“Además, se modifica la cobertura de la alerta amarilla regional por calor intenso para las provincias de Isla de Pascua, Valparaíso y San Antonio, vigente desde el 15 de febrero y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”, añadieron desde Senapred.

Fue en consideración a ello que la entidad decretó la alerta roja, llamando a la precaución de la ciudadanía debido a los riesgos ante la exposición al sol.