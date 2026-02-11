Senapred declara alerta roja para la comuna de Puchuncaví por incendio forestal

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, por el desarrollo de incendios forestales.

Según los antecedentes proporcionados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro se encuentra en combate y hasta el momento ha consumido alrededor de siete hectáreas y se encuentra cercano a sectores poblados.

Desde Senapred informaron que ya desplegaron un amplio equipo para trabajar en la emergencia, entre ellos, la compañía de Bomberos de Puchuncaví, siete brigadas, tres técnicos, cinco aviones cisterna, tres helicópteros, un avión cisterna pesado, una maquinaria pesada, un avión de coordinación y un avión de observación.

La institución anunció que “en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf (...) se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento“.