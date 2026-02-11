SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Senapred declara alerta roja para la comuna de Puchuncaví por incendio forestal

    Según la información preliminar, el siniestro ha consumido cerca de siete hectáreas y se encuentra cercano a sectores poblados.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial.

    El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, por el desarrollo de incendios forestales.

    Según los antecedentes proporcionados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro se encuentra en combate y hasta el momento ha consumido alrededor de siete hectáreas y se encuentra cercano a sectores poblados.

    Desde Senapred informaron que ya desplegaron un amplio equipo para trabajar en la emergencia, entre ellos, la compañía de Bomberos de Puchuncaví, siete brigadas, tres técnicos, cinco aviones cisterna, tres helicópteros, un avión cisterna pesado, una maquinaria pesada, un avión de coordinación y un avión de observación.

    La institución anunció que “en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf (...) se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento“.

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    FUAS 2026: este jueves comienza el segundo periodo de postulación para becas y gratuidad

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

