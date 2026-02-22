Senapred emite alerta roja en Angol y Ercilla por incendio forestal

La noche de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para las comunas de Angol y Ercilla, en la Región de La Araucanía, debido al avance de un incendio forestal, que se desarrolla en el límite comunal.

La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro que se localiza en el sector de Santa Alicia, que se encuentra en combate, y que ya ha devastado una superficie aproximada de 50,2 hectáreas de vegetación.

En el lugar, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de ambas comunas. Además, efectúan labores dos técnicos y dos brigadas de la Conaf, junto a cinco aeronaves, entre otros recursos.

Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.