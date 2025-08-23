Sernapesca inspecciona ballena varada en Chiloé

Este jueves, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) recibió un aviso desde el Parque Tepuhueico, en Chonchi, sobre una ballena que habría varado muerta en la zona costera del parque.

Frente a esto, un equipo de profesionales del servicio se trasladó hasta el sector, de difícil acceso, y confirmó que se trataba de una ballena adulta de 17 metros de largo.

En ese sentido, el director regional de Sernapesca en Los Lagos, Cristian Hudson, señaló que “estamos coordinando el traslado de profesionales para realizar la necropsia, y estamos a la espera de que mejoren las condiciones de clima para acceder al lugar.

“Nos comunicamos con un grupo de expertos de la Universidad Santo Tomás de la región de Valparaíso, quienes a través de su programa de medicina de la conservación encabezarán la necropsia del ejemplar y la correspondiente toma de muestras para corroborar la especie y si su muerte se debió o no a causas naturales”, explicó.

Desde Sernapesca señalaron que se está iniciando la temporada de avistamiento de ballenas, que migran desde la zona del Ecuador hacia el sur del país para alimentarse durante el invierno, y reiteraron el llamado a navegar con precaución y respetar las distancias mínimas de avistamiento.

Asimismo, precisaron que para tortugas y cetáceos menores, como delfines, toninas y marsopas, la distancia mínima de observación es de 50 metros; para cetáceos mayores, como ballenas jorobadas y cachalotes, es de 100 metros; para ballenas azules, 300 metros; y para las ballenas franca australes, solo está permitido el avistamiento desde plataformas terrestres.

Cabe señalar que, quienes no cumplan estas normas, se arriesgan a multas.