SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Sernapesca inspecciona ballena varada en Chiloé

El ejemplar de 17 metros fue hallado en la costa del Parque Tepuhueico, en Chonchi. La autoridad sanitaria trabaja con expertos para determinar las causas de su muerte

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

Este jueves, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) recibió un aviso desde el Parque Tepuhueico, en Chonchi, sobre una ballena que habría varado muerta en la zona costera del parque.

Frente a esto, un equipo de profesionales del servicio se trasladó hasta el sector, de difícil acceso, y confirmó que se trataba de una ballena adulta de 17 metros de largo.

En ese sentido, el director regional de Sernapesca en Los Lagos, Cristian Hudson, señaló que “estamos coordinando el traslado de profesionales para realizar la necropsia, y estamos a la espera de que mejoren las condiciones de clima para acceder al lugar.

“Nos comunicamos con un grupo de expertos de la Universidad Santo Tomás de la región de Valparaíso, quienes a través de su programa de medicina de la conservación encabezarán la necropsia del ejemplar y la correspondiente toma de muestras para corroborar la especie y si su muerte se debió o no a causas naturales”, explicó.

Desde Sernapesca señalaron que se está iniciando la temporada de avistamiento de ballenas, que migran desde la zona del Ecuador hacia el sur del país para alimentarse durante el invierno, y reiteraron el llamado a navegar con precaución y respetar las distancias mínimas de avistamiento.

Asimismo, precisaron que para tortugas y cetáceos menores, como delfines, toninas y marsopas, la distancia mínima de observación es de 50 metros; para cetáceos mayores, como ballenas jorobadas y cachalotes, es de 100 metros; para ballenas azules, 300 metros; y para las ballenas franca australes, solo está permitido el avistamiento desde plataformas terrestres.

Cabe señalar que, quienes no cumplan estas normas, se arriesgan a multas.

Lee también:

Más sobre:SernapescaChonchiBallenaLos Lagos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Parlamentarios condenan nuevo atentado incendiario ocurrido en La Araucanía

Aduanas incauta 68 sobres de cocaína ocultos en las costuras de un vestido

Mayne-Nicholls presenta su programa de gobierno: el detalle de sus propuestas en seguridad, salud, educación y vivienda

Lanzan en Maipú el programa “Comunidad Crece” para fortalecer espacios comunitarios con el fin de prevenir la delincuencia

Tribunal ordena que reos fugados ingresen a cárcel de máxima seguridad para cumplir sus condenas

Reportan avalancha en centro de esquí La Parva, Lo Barnechea

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

4.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Parlamentarios condenan nuevo atentado incendiario ocurrido en La Araucanía
Chile

Parlamentarios condenan nuevo atentado incendiario ocurrido en La Araucanía

Aduanas incauta 68 sobres de cocaína ocultos en las costuras de un vestido

Sernapesca inspecciona ballena varada en Chiloé

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”
Negocios

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

¿El fin del activismo corporativo?

Astara logra preacuerdo para asumir representación de Nissan en Chile y Perú

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Con el estreno goleador de Gyokeres: Arsenal barre con el Leeds en la segunda fecha de la Premier League
El Deportivo

Con el estreno goleador de Gyokeres: Arsenal barre con el Leeds en la segunda fecha de la Premier League

La tajante postura de Alianza Lima: “Si se le dan los puntos a la U, quedaría un precedente terrible”

Pese a lograr un récord histórico: los penales evitan el primer título de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros
Mundo

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros

Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto al fuego avalada por Hamas

Rechazan la libertad condicional para los hermanos Menéndez, condenados por asesinar a sus padres en 1989

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo