    Shoa descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.5 en Papua Nueva Guinea

    El sismo se produjo a 20 km al sudeste de Madang, en Papua Nueva Guinea.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Carlos Acuna/Aton Chile

    El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó en la madrugada de este martes la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas, luego de que se produjera un sismo Papua Nueva Guinea.

    Según lo informado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo ocurrió a las  04:22 (hora chilena) y fue magnitud 6.5.

    En cuanto al epicentro, se habría producido a 20 km al sudeste de Madang, en Papua Nueva Guinea, y según sus características, detallaron, el sismo “NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

    Más sobre:NacionalSismoTsunamiSHOASenapred

