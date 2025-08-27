SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

A raíz de un sismo percibido en el mar antártico, durante la tarde de este martes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó que se pudiera generar un tsunami en las costas de Chile.

De acuerdo a lo informado por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el movimiento telúrico se registró a las 20.04 horas.

El temblor se registró a una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro, de magnitud 5,3, se localizó a 276 kilómetros al oeste de la base naval Arturo Prat, situada en el continente blanco.

Por lo anterior, se inició una evaluación para determinar si el movimiento telúrico podía provocar un tsunami en el litoral chileno. No obstante, el propio SHOA descartó esa posibilidad minutos después.