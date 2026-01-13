SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    El temblor tuvo su epicentro a 398 kilómetros al suroeste de Isla de Pascua.

    Por 
    Roberto Martínez
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Tras un sismo percibido en el Océano Pacífico durante la madrugada de este martes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó que se pudiera generar un tsunami en las costas de Chile.

    De acuerdo a lo informado por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el movimiento telúrico se registró a las 00.39 horas.

    El temblor tuvo una magnitud de 5,5 y su epicentro se localizó a 398 kilómetros al suroeste de Isla de Pascua, en el territorio insular chileno.

    Por lo anterior, se inició una evaluación para determinar si el movimiento telúrico podía provocar un tsunami en el litoral nacional. No obstante, el propio SHOA descartó esa posibilidad minutos después.

    Más sobre:TsunamiSismoTemblorIsla de PascuaOcéano PacíficoSnamSHOANacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Raúl Soto tras portazo de Perú a corredor humanitario: “Podría significar un fracaso respecto de un compromiso en la campaña de Kast”

    Ante aumento de tensiones en Irán: EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar de inmediato el país de Medio Oriente

    Joanna Siekiera, consultora de la OTAN: “Perder el régimen de Maduro para China significa la falta de acceso a esta parte del mundo por lo que buscarán soluciones a través de otros estados”

    La Casa Blanca descarta que Trump haya ordenado investigar penalmente al presidente de la Fed

    Rifles, pistolas y cuchillos: indagan hallazgo de armamento en bodega de la Municipalidad de San Ramón

    SAG refuerza llamado a agricultores de obligatoriedad de informar uso de plaguicidas tóxicos para las abejas: medida entra en rigor el 26 de enero

    Lo más leído

    1.
    Cámara aprueba proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados y vuelve al Senado

    Cámara aprueba proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados y vuelve al Senado

    2.
    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    3.
    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    4.
    Cadem: 51% cree que la principal razón de EE.UU. para intervenir Venezuela fue para quedarse con el petróleo

    Cadem: 51% cree que la principal razón de EE.UU. para intervenir Venezuela fue para quedarse con el petróleo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico
    Chile

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    Diputado Raúl Soto tras portazo de Perú a corredor humanitario: “Podría significar un fracaso respecto de un compromiso en la campaña de Kast”

    Rifles, pistolas y cuchillos: indagan hallazgo de armamento en bodega de la Municipalidad de San Ramón

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición
    Negocios

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    Investigación en contra de la Fed bota al dólar mientras expresidentes salen en defensa de Jerome Powell

    Gobierno ingresa proyecto de negociación ramal y comisión de Trabajo inicia este martes su discusión

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify
    Tendencias

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    Recupera el número uno de Chile: un sólido Alejandro Tabilo vence a Camilo Ugo Carabelli y avanza en el ATP de Auckland
    El Deportivo

    Recupera el número uno de Chile: un sólido Alejandro Tabilo vence a Camilo Ugo Carabelli y avanza en el ATP de Auckland

    El comunicado de la familia Schapira en su despedida de Azul Azul: “Cerramos una etapa importante”

    La oferta del PGA Tour para quitarle terreno al LIV Golf y recuperar a las grandes estrellas

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi
    Cultura y entretención

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Ante aumento de tensiones en Irán: EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar de inmediato el país de Medio Oriente
    Mundo

    Ante aumento de tensiones en Irán: EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar de inmediato el país de Medio Oriente

    Joanna Siekiera, consultora de la OTAN: “Perder el régimen de Maduro para China significa la falta de acceso a esta parte del mundo por lo que buscarán soluciones a través de otros estados”

    La Casa Blanca descarta que Trump haya ordenado investigar penalmente al presidente de la Fed

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil