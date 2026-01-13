SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico
El temblor tuvo su epicentro a 398 kilómetros al suroeste de Isla de Pascua.
Tras un sismo percibido en el Océano Pacífico durante la madrugada de este martes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó que se pudiera generar un tsunami en las costas de Chile.
De acuerdo a lo informado por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el movimiento telúrico se registró a las 00.39 horas.
El temblor tuvo una magnitud de 5,5 y su epicentro se localizó a 398 kilómetros al suroeste de Isla de Pascua, en el territorio insular chileno.
Por lo anterior, se inició una evaluación para determinar si el movimiento telúrico podía provocar un tsunami en el litoral nacional. No obstante, el propio SHOA descartó esa posibilidad minutos después.
