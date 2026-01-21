Subsecretario Ramos proyecta que incendio que arrasó Lirquén “va a tardar varias semanas en apagarse”
“Estamos partiendo, eso también siempre lo digo, y queda mucho. Pero nos venimos preparando desde julio porque sabíamos que las condiciones iban a ser muy adversas", sostuvo.
El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, dio cuenta en la mañana de este miércoles del escenario que se prevé para los incendios en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía que, de momento, han arrasado más de 44 mil hectáreas y causado la muerte de 20 personas.
Ramos sostuvo en radio Infinita que pese a que se mantienen las condiciones favorables para la propagación de incendios en esas zonas, “también vemos cómo la neblina, la humedad, también va mitigando, de alguna u otra manera, todos los focos que tenemos activos”
En cuanto al megaincendio que consumió casi la totalidad de la localidad de Lirquén, en Penco, acotó que la superficie quemada es de más de 20 mil hectáreas y adelantó que “ese incendio va a tardar varias semanas en apagarse, es una superficie demasiado grande, no se apaga de un día para otro”.
También mencionó que el trabajo de Conaf, de las brigadas militares, de Bomberos y de los equipos de emergencia en general han evitado numerosos daños. “En Imperial se evitaron más de 26 viviendas quemadas, acá en Conoco Chico, por lo menos, evitamos una treintena”, dijo.
“Estamos partiendo, eso también siempre lo digo, y queda mucho. Pero nos venimos preparando desde julio porque sabíamos que las condiciones iban a ser muy adversas. Así que reiterar nuevamente a las chilenas, a los chilenos, que hay compatriotas que se juegan la vida, que salvan hogares como los nuestros, que dejan sus familias atrás. Y lo que les estamos pidiendo a los demás es muy simple, que no realicen ningún tipo de actividad que pueda llegar a producir chispas, que pueda producir riesgo. La mayoría de estos incendios son evitables y se producen la mayoría de ellos por negligencia también", añadió.
También destacó que ante “todo ataque, todo incendio, intencionalidad, que alguien quiera causar daño, hoy día tenemos más capacidad para poder atraparlo. Y cuando lo dispongamos frente a la justicia, lo dispondremos con mayores pruebas para que pueda ser juzgado y encarcelado".
Por otra parte, evitó ahondar en el debate sobre el proyecto de ley de incendios. “No quiero ser políticamente correcto, porque nunca lo he sido. Estamos concentrados, al menos, y es mi rol también, como subsecretario del Interior, mi rol está en esta emergencia. No estoy con cabeza como para poder estar pensando en lo que va a mejorar y lo que va a futuro. Yo creo que los balances y las herramientas de mejora frente a estas circunstancias deben ser debatidas, evidentemente, en los espacios que correspondan. Yo creo que todo puede contribuir a que estas cosas no se produzcan nuevamente".
