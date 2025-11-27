BLACK SALE $990
    Nacional

    Sujetos roban tienda deportiva en Estación Central: avalúo de lo sustraído ronda los 94 millones de pesos

    Los individuos sustrajeron ropa deportiva de diferentes marcas y modelos, así como lo recaudado por la tienda el día anterior.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un grupo de sujetos robó una tienda deportiva ubicada en un centro comercial en la comuna de Estación Central.

    Los hechos se registraron en una tienda Bolt, hasta donde desconocidos llegaron e hicieron un forado en la bodega con el fin de sustraer diferentes elementos.

    De acuerdo a lo que detalló el teniente de Carabineros, Tomás Urra, oficial de ronda Santiago Central, el encargado del local al momento de llegar al lugar durante la madrugada es que se percató del hecho.

    “Al momento de llegar a su lugar de trabajo durante la madrugada y por hechos que desconoce, individuos desconocidos ingresaron por una vía no destinada al efecto, utilizando la fuerza, hacia el interior de la bodega de este local comercial, procediendo a la sustracción de diferentes especies, específicamente lo que es ropa deportiva, de diferentes tipos y modelos”, señaló.

    De acuerdo a lo que agregó los sujetos también sustrajeron una caja fuerte que mantenía lo recaudado del día anterior. Con esto es que el avalúo de lo sustraído ronda los 94 millones de pesos.

    “El ingreso fue a través de un forado por la parte posterior de la bodega de este local comercial", detallaron desde Carabineros, apuntando que el centro comercial “solamente mantiene alarma en lo que son las puertas de ingreso del mall, en los locales comerciales, en este caso lo que es el local Bolt, no mantiene alarma y este encargado se dio cuenta al momento de llegar al local comercial”.

    Más sobre:PolicialRoboCarabinerosTiendaMall Plaza Alameda

