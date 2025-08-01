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Suspenden clases de 167 establecimientos educaciones de cinco regiones por sistema frontal

La medida afectará a distintos recintos educaciones de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Biobío.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
16 de Marzo del 2020/CONCEPCION Salas de clases vacas con sillas sobre las mesas al interior del colegio Juan Gregorio Las Heras, luego de que se decretara la suspensin de clases por 15 das debido a la pandemia de Covid-19 FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó esta noche de la decisión de suspender las clases en 167 establecimientos educaciones, entre escuelas, colegios, jardines y salas cunas, de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Biobío, producto del sistema frontal.

De acuerdo con el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las lluvias que afectan a gran parte del país han dejado a personas aisladas, viviendas con daños y desborde de ríos.

Debido a lo anterior, desde la autoridad educacional se decidió adoptar esta medida en diversos recintos de las regiones afectadas.

Según el detalle, son cuatro establecimientos en la Región de Antofagasta, de las comunas de María Elena y Tocopilla; 122 en la Región de Coquimbo, afectando a recintos de las comunas de Padre Hurtado, Salamanca, Illapel, Monte Patria, entre otras.

En la Región de Valparaíso la medida afectará a 23 colegios, uno en la región del Maule y 17 en la Región del Biobío.

Revisa el detalle de los colegios sin clases entregado por Mineduc:

Región de Antofagasta

Comuna Nombre del establecimiento Dependencia
MARÍA ELENA ESCUELA ARTURO PÉREZ CANTO SLEP
MARÍA ELENA LICEO H.C. T.P. MARÍA ELENA SLEP
TOCOPILLA LICEO POLITÉCNICO BICENTENARIO DE EXCELENCIA DIEGO PORTALES PALAZUELOS SLEP
TOCOPILLA ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA SLEP

Región de Coquimbo

Comuna Nombre del establecimiento Dependencia
MONTE PATRIA LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA EL PALQUI MUNICIPAL
MONTE PATRIA COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA HUATULAME MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA CONCENTRACIÓN FRONTERIZA DE TULAHUEN MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA WENCESLAO VARGAS MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA DE FLOR DEL VALLE MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA JUNTAS MUNICIPAL
MONTE PATRIA COLEGIO RÍO GRANDE MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA SANTA BERNARDITA MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA ESPERANZA DE HUANA MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA CHILECITO MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA LOS MORALES MUNICIPAL
MONTE PATRIA COLEGIO CERRO GUAYAQUIL MUNICIPAL
MONTE PATRIA COLEGIO LA VILLA MUNICIPAL
MONTE PATRIA COLEGIO MASTTAY MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA EL MAQUI MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA FRONTERA LAS RAMADAS MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA EL MAITÉN MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA DE HUANILLA MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS MOLLES MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA SOL DE LAS PRADERAS MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA LA UNIÓN MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA EL TAYAN MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA GUSTAVO CONTRERAS CASTRO MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA NUEVA ESPERANZA DE PEJERREYES MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA LOS CLONQUIS MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA BUENAVENTURA MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA SOL DEL CUYANO MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA COLLIGUAY MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA HÉROES DE CHILE MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA PABLO NERUDA MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA HACIENDA VALDIVIA MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA MARCELA PAZ MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA CARMELA PRAT MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA INÉS DE SUAREZ MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA PROFESOR MANUEL ORTIZ QUINTANA MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA LOS PERALES DE CAMPANARIO MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA LA VARIOLA MUNICIPAL
MONTE PATRIA ESCUELA BÁSICA LOS ANGELES DE RAPEL MUNICIPAL
MONTE PATRIA COLEGIO BÁSICO RENACER DE CERRILLOS MUNICIPAL
COQUIMBO COLEGIO SANTA MARÍA DEL REFUGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO
LA SERENA COLEGIO CERRO GRANDE PARTICULAR SUBVENCIONADO
LA SERENA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MÚSICA JORGE PEÑA HEN PARTICULAR SUBVENCIONADO
LA SERENA COLEGIO TRINITY PARTICULAR SUBVENCIONADO
COQUIMBO COLEGIO ALTAZOR PARTICULAR SUBVENCIONADO
LA SERENA COLEGIO QUEBRADA DE TALCA MUNICIPAL
VICUÑA COLEGIO LEONARDO DA VINCI – VICUÑA PARTICULAR SUBVENCIONADO
VICUÑA ESCUELA JUAN RENDIC MUNICIPAL
VICUÑA ESCUELA EDMUNDO VIDAL CÁRDENAS MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL DE ADULTOS MUNICIPAL
ILLAPEL LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS MUNICIPAL
ILLAPEL LICEO POLITÉCNICO PABLO RODRÍGUEZ CAVIEDES MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA VALLE DEL CHOAPA MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA SAN RAFAEL DE ROZAS MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA JORGE ARACENA RAMOS MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA CLEMENCIA VILLARROEL MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA CAMILO HENRIQUEZ MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA GRACIELA DÍAZ ALLENDE MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA MATANCILLA MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA CHOAPA LINDO MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA VILLA LOS NARANJOS MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA TUNGA SUR MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA ASIENTO VIEJO MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA LAS CHINCHILLAS DE COCOU MUNICIPAL
SALAMANCA LICEO DE SALAMANCA MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA MATILDE SALAMANCA MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA DIAGUITAS DE CHALINGA MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA TRANQUILLA MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA BERTA HIDALGO BARAHONA MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA EL TAMBO MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA CHILLEPIN MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA GUISELA GAMBOA SALINAS MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA COIRON MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA QUELEN BAJO MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA GUILLERMO BARRIOS VARGAS MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA JULIO ECHAVARRIA MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA SAN AGUSTIN MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA BÁSICA PANGUESILLO MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA LOS CORRALES MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA MUNICIPAL COLLIGUAY MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA HÉCTOR JORQUERA VALENCIA MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA JUAN ANTONIO RÍOS MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA CARQUINDANO MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA JABONERÍA MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA CANELA ALTA MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA MINCHA NORTE MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA ATELCURA ALTA MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA POZA HONDA MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA SARGENTO ALDEA MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA LOS POZOS MUNICIPAL
CANELA ESCUELA VIOLETA PARRA MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA CARLOS VIAL ESPANTOSO MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA JOSE MIGUEL CARRERA MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA BALDOMERO LILLO FIGUEROA MUNICIPAL
CANELA ESCUELA LA CORTADERA MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA MARTA BRUNETT MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA GABRIELA MISTRAL MUNICIPAL
CANELA ESCUELA BÁSICA SALVADOR REYES MUNICIPAL
CANELA ESCUELA LA PARRITA MUNICIPAL
ILLAPEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA MUNICIPAL
CANELA LICEO POLIVALENTE PADRE JOSE HERDE P-LHER MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA CUMBRE DE LOS ANDES MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL LOS PERALES MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA ESPECIAL HOLANDA MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA BASICA SAN ISIDRO DE CUZ CUZ MUNICIPAL
ILLAPEL ESCUELA ESPECIAL ILLAPEL MUNICIPAL
SALAMANCA ESCUELA MUNICIPAL VILLA SANTA ROSA MUNICIPAL
CANELA LAS HORMIGUITAS JUNJI – VTF
ILLAPEL LOS PERALES JUNJI – VTF
CANELA LAS ARDILLITAS JUNJI – VTF
ILLAPEL SEMILLITAS DEL SABER JUNJI – VTF
ILLAPEL MI MUNDO PEQUEÑO JUNJI – VTF
ILLAPEL MI PEQUEÑO TESORO JUNJI – VTF
ILLAPEL MI PRIMER HORIZONTE JUNJI – VTF
ILLAPEL HORMIGUITAS JUNJI – VTF
ILLAPEL TESORITOS DE LIMAHUIDA JUNJI – VTF
SALAMANCA TERNURA JUNJI – VTF
SALAMANCA EL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO JUNJI – VTF
SALAMANCA SONRISAS DE NIÑOS JUNJI – VTF
PAIGUANO ESCUELA BÁSICA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ MUNICIPAL
COQUIMBO COLEGIO RAKIDUAM PARTICULAR SUBVENCIONADO
RÍO HURTADO ESCUELA SAMO ALTO MUNICIPAL
RÍO HURTADO COLEGIO PICHASCA MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA DE FUNDINA MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO DE RIO HURTADO MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA HIJOS DE EL CHANAR MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA LAS BREAS MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA TABAQUEROS MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA HUAMPULLA MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA LA HUERTA MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA MORRILLOS MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA VADO DE MORRILLOS MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA EL ESPINAL DE RIO HURTADO MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA EL ROMERAL MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA ESTANCIA EL SAUCE MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA DE SERÓN MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA LOS MAITENES DE SERÓN MUNICIPAL
RÍO HURTADO LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN DE HURTADO MUNICIPAL
RÍO HURTADO ESCUELA BÁSICA MINILLAS MUNICIPAL
RÍO HURTADO SEMILLITAS JUNJI
RÍO HURTADO RAYITO DE SOL JUNJI
RÍO HURTADO LAS BREVITAS JUNJI
RÍO HURTADO LOS GRILLITOS JUNJI
RÍO HURTADO LAS CHICHARRITAS INTEGRA
RÍO HURTADO SOL DE ORO INTEGRA
LOS VILOS LICEO NICOLÁS FEDERICO LOHSE VARGAS MUNICIPAL
LOS VILOS COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO MUNICIPAL
LOS VILOS ESCUELA BÁSICA ERCOLE BENCINI MUNICIPAL
LOS VILOS ESCUELA BÁSICA TERESA CANNON DE B. MUNICIPAL
LOS VILOS ESCUELA BÁSICA PABLO BARRIOLHET MUNICIPAL
LOS VILOS ESCUELA BÁSICA FORJADORES DE CHILE MUNICIPAL
LOS VILOS ESCUELA LOS MAQUIS MUNICIPAL
LOS VILOS ESCUELA CLARA VIAL ORREGO MUNICIPAL
LOS VILOS ESCUELA TILAMA MUNICIPAL
LOS VILOS ESCUELA PRESIDENTE FEDERICO ERRÁZURIZ ECHAURREN MUNICIPAL
LOS VILOS ESCUELA MUNICIPAL
LOS VILOS ESCUELA BÁSICA EL QUELÓN MUNICIPAL
LOS VILOS ESCUELA BÁSICA EL MANZANO MUNICIPAL

Región de Valparaíso

Comuna Nombre del establecimiento Dependencia
SAN ANTONIO ESCUELA ESPECIAL DIVINO MAESTRO MUNICIPAL
SAN ANTONIO PROFESOR JUAN DANTE PARRAGUEZ ARELLANO MUNICIPAL
SAN ANTONIO INST.COMERCIAL MARÍTIMO PACÍFICO SUR MUNICIPAL
SAN ANTONIO ESCUELA POETA PABLO NERUDA MUNICIPAL
SAN ANTONIO ESCUELA VILLA LAS DUNAS MUNICIPAL
SAN ANTONIO ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS MUNICIPAL
SAN ANTONIO COLEGIO ESPANA MUNICIPAL
SAN ANTONIO ESCUELA PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA MUNICIPAL
SAN ANTONIO PADRE ANDRÉ COINDRE MUNICIPAL
SAN ANTONIO ESCUELA BÁSICA SAN JOSÉ DE CALASANZ MUNICIPAL
SAN ANTONIO ESCUELA CRISTO DEL MAIPO MUNICIPAL
SAN ANTONIO PROFESOR PEDRO VIVEROS ORMENO MUNICIPAL
SAN ANTONIO ESCUELA PRE-BÁSICA PETER PAN MUNICIPAL
SAN ANTONIO ESCUELA BÁSICA CERRO PLACILLA MUNICIPAL
SAN ANTONIO ESCUELA POETA HUIDOBRO MUNICIPAL
SAN ANTONIO PARVULARIO RAYITO DE SOL MUNICIPAL
SAN ANTONIO COLEGIO AGRÍCOLA CUNCUMÉN GONZALO BARROS AMUNÁTEGUI MUNICIPAL
SAN ANTONIO ESCUELA BÁSICA LEYDA MUNICIPAL
SAN ANTONIO ESCUELA EDUARDO FERNÁNDEZ DE ASTURIAS MUNICIPAL
SAN ANTONIO ESCUELA BÁSICA EL ASILO MUNICIPAL
SAN ANTONIO ESCUELA JOSÉ DOMINGO SAAVEDRA MUNICIPAL
SAN ANTONIO INSTITUTO BICENTENARIO JAVIERA CARRERA VERDUGO MUNICIPAL
SAN ANTONIO INSTITUTO BICENTENARIO JOSÉ MIGUEL CARRERA MUNICIPAL

Región del Maule

Comuna Nombre del establecimiento Dependencia
CURICÓ PEQUEÑOS EXPLORADORES JUNJI

Región del Biobío

Comuna Nombre del establecimiento Dependencia
TOMÉ CENTRO EDUCACIONAL BICENTENARIO ALTOS DE TOMÉ MUNICIPAL
TOMÉ ESCUELA BÁSICA LISA ENRIQUETA PETER TEUBNER MUNICIPAL
NEGRETE ESCUELA BÁSICA RIHUE MUNICIPAL
YUMBEL ESCUELA MUNICIPAL PROFESOR DAVID FERNÁNDEZ MUNICIPAL
YUMBEL CENTRO EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MUNICIPAL
YUMBEL ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS MUNICIPAL
YUMBEL LICEO PADRE LUIS ALBERTO SALDÉS IRARRÁZABAL MUNICIPAL
YUMBEL ESCUELA HÉROES DE CHILE MUNICIPAL
YUMBEL LICEO TÉCNICO PROFESIONAL GONZALO GUGLIELMI MONTIEL MUNICIPAL
YUMBEL LICEO MUNICIPAL RÍO CLARO MUNICIPAL
YUMBEL ESCUELA ENRIQUE PUFFE KIND MUNICIPAL
YUMBEL ESCUELA PADRE PEDRO CAMPOS MENCHACA MUNICIPAL
YUMBEL ESCUELA MUNICIPAL RERE MUNICIPAL
LOS ÁNGELES ESCUELA BÁSICA 11 DE SEPTIEMBRE MUNICIPAL
LOS ÁNGELES ESCUELA BÁSICA CHACAYAL SUR MUNICIPAL
LOS ÁNGELES LICEO INDUSTRIAL SAMUEL VIVANCO PARADA MUNICIPAL
LOS ÁNGELES ESCUELA BÁSICA EL AMANECER DE DUQUECO MUNICIPAL
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