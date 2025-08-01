Suspenden clases de 167 establecimientos educaciones de cinco regiones por sistema frontal
La medida afectará a distintos recintos educaciones de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Biobío.
El Ministerio de Educación (Mineduc) informó esta noche de la decisión de suspender las clases en 167 establecimientos educaciones, entre escuelas, colegios, jardines y salas cunas, de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Biobío, producto del sistema frontal.
De acuerdo con el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las lluvias que afectan a gran parte del país han dejado a personas aisladas, viviendas con daños y desborde de ríos.
Debido a lo anterior, desde la autoridad educacional se decidió adoptar esta medida en diversos recintos de las regiones afectadas.
Según el detalle, son cuatro establecimientos en la Región de Antofagasta, de las comunas de María Elena y Tocopilla; 122 en la Región de Coquimbo, afectando a recintos de las comunas de Padre Hurtado, Salamanca, Illapel, Monte Patria, entre otras.
En la Región de Valparaíso la medida afectará a 23 colegios, uno en la región del Maule y 17 en la Región del Biobío.
Revisa el detalle de los colegios sin clases entregado por Mineduc:
Región de Antofagasta
|Comuna
|Nombre del establecimiento
|Dependencia
|MARÍA ELENA
|ESCUELA ARTURO PÉREZ CANTO
|SLEP
|MARÍA ELENA
|LICEO H.C. T.P. MARÍA ELENA
|SLEP
|TOCOPILLA
|LICEO POLITÉCNICO BICENTENARIO DE EXCELENCIA DIEGO PORTALES PALAZUELOS
|SLEP
|TOCOPILLA
|ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA
|SLEP
Región de Coquimbo
|Comuna
|Nombre del establecimiento
|Dependencia
|MONTE PATRIA
|LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA EL PALQUI
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA HUATULAME
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA CONCENTRACIÓN FRONTERIZA DE TULAHUEN
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA WENCESLAO VARGAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA DE FLOR DEL VALLE
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA JUNTAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO RÍO GRANDE
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA SANTA BERNARDITA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA ESPERANZA DE HUANA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA CHILECITO
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA LOS MORALES
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO CERRO GUAYAQUIL
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO LA VILLA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO MASTTAY
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA EL MAQUI
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA FRONTERA LAS RAMADAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA EL MAITÉN
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA DE HUANILLA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS MOLLES
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA SOL DE LAS PRADERAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA LA UNIÓN
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA EL TAYAN
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA GUSTAVO CONTRERAS CASTRO
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA NUEVA ESPERANZA DE PEJERREYES
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA LOS CLONQUIS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BUENAVENTURA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA SOL DEL CUYANO
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA COLLIGUAY
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA HÉROES DE CHILE
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA PABLO NERUDA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA HACIENDA VALDIVIA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA MARCELA PAZ
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA CARMELA PRAT
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA INÉS DE SUAREZ
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA PROFESOR MANUEL ORTIZ QUINTANA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA LOS PERALES DE CAMPANARIO
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA LA VARIOLA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA LOS ANGELES DE RAPEL
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO BÁSICO RENACER DE CERRILLOS
|MUNICIPAL
|COQUIMBO
|COLEGIO SANTA MARÍA DEL REFUGIO
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|LA SERENA
|COLEGIO CERRO GRANDE
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|LA SERENA
|ESCUELA EXPERIMENTAL DE MÚSICA JORGE PEÑA HEN
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|LA SERENA
|COLEGIO TRINITY
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|COQUIMBO
|COLEGIO ALTAZOR
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|LA SERENA
|COLEGIO QUEBRADA DE TALCA
|MUNICIPAL
|VICUÑA
|COLEGIO LEONARDO DA VINCI – VICUÑA
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|VICUÑA
|ESCUELA JUAN RENDIC
|MUNICIPAL
|VICUÑA
|ESCUELA EDMUNDO VIDAL CÁRDENAS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL DE ADULTOS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|LICEO POLITÉCNICO PABLO RODRÍGUEZ CAVIEDES
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA VALLE DEL CHOAPA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA SAN RAFAEL DE ROZAS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA JORGE ARACENA RAMOS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA CLEMENCIA VILLARROEL
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA CAMILO HENRIQUEZ
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA GRACIELA DÍAZ ALLENDE
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA MATANCILLA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA CHOAPA LINDO
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA VILLA LOS NARANJOS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA TUNGA SUR
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA ASIENTO VIEJO
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA LAS CHINCHILLAS DE COCOU
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|LICEO DE SALAMANCA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA MATILDE SALAMANCA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA DIAGUITAS DE CHALINGA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA TRANQUILLA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA BERTA HIDALGO BARAHONA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA EL TAMBO
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA CHILLEPIN
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA GUISELA GAMBOA SALINAS
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA COIRON
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA QUELEN BAJO
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA GUILLERMO BARRIOS VARGAS
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA JULIO ECHAVARRIA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA SAN AGUSTIN
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA PANGUESILLO
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA LOS CORRALES
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA MUNICIPAL COLLIGUAY
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA HÉCTOR JORQUERA VALENCIA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA JUAN ANTONIO RÍOS
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA CARQUINDANO
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA JABONERÍA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA CANELA ALTA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA MINCHA NORTE
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA ATELCURA ALTA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA POZA HONDA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA SARGENTO ALDEA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA LOS POZOS
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA VIOLETA PARRA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA CARLOS VIAL ESPANTOSO
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA JOSE MIGUEL CARRERA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA BALDOMERO LILLO FIGUEROA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA LA CORTADERA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA MARTA BRUNETT
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA GABRIELA MISTRAL
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA SALVADOR REYES
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA LA PARRITA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA
|MUNICIPAL
|CANELA
|LICEO POLIVALENTE PADRE JOSE HERDE P-LHER
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA CUMBRE DE LOS ANDES
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL LOS PERALES
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA ESPECIAL HOLANDA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BASICA SAN ISIDRO DE CUZ CUZ
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA ESPECIAL ILLAPEL
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA MUNICIPAL VILLA SANTA ROSA
|MUNICIPAL
|CANELA
|LAS HORMIGUITAS
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|LOS PERALES
|JUNJI – VTF
|CANELA
|LAS ARDILLITAS
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|SEMILLITAS DEL SABER
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|MI MUNDO PEQUEÑO
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|MI PEQUEÑO TESORO
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|MI PRIMER HORIZONTE
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|HORMIGUITAS
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|TESORITOS DE LIMAHUIDA
|JUNJI – VTF
|SALAMANCA
|TERNURA
|JUNJI – VTF
|SALAMANCA
|EL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO
|JUNJI – VTF
|SALAMANCA
|SONRISAS DE NIÑOS
|JUNJI – VTF
|PAIGUANO
|ESCUELA BÁSICA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ
|MUNICIPAL
|COQUIMBO
|COLEGIO RAKIDUAM
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|RÍO HURTADO
|ESCUELA SAMO ALTO
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|COLEGIO PICHASCA
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA DE FUNDINA
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO DE RIO HURTADO
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA HIJOS DE EL CHANAR
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA LAS BREAS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA TABAQUEROS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA HUAMPULLA
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA LA HUERTA
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA MORRILLOS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA VADO DE MORRILLOS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA EL ESPINAL DE RIO HURTADO
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA EL ROMERAL
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA ESTANCIA EL SAUCE
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA DE SERÓN
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA LOS MAITENES DE SERÓN
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN DE HURTADO
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA MINILLAS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|SEMILLITAS
|JUNJI
|RÍO HURTADO
|RAYITO DE SOL
|JUNJI
|RÍO HURTADO
|LAS BREVITAS
|JUNJI
|RÍO HURTADO
|LOS GRILLITOS
|JUNJI
|RÍO HURTADO
|LAS CHICHARRITAS
|INTEGRA
|RÍO HURTADO
|SOL DE ORO
|INTEGRA
|LOS VILOS
|LICEO NICOLÁS FEDERICO LOHSE VARGAS
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA ERCOLE BENCINI
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA TERESA CANNON DE B.
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA PABLO BARRIOLHET
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA FORJADORES DE CHILE
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA LOS MAQUIS
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA CLARA VIAL ORREGO
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA TILAMA
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA PRESIDENTE FEDERICO ERRÁZURIZ ECHAURREN
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA EL QUELÓN
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA EL MANZANO
|MUNICIPAL
Región de Valparaíso
|Comuna
|Nombre del establecimiento
|Dependencia
|SAN ANTONIO
|ESCUELA ESPECIAL DIVINO MAESTRO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|PROFESOR JUAN DANTE PARRAGUEZ ARELLANO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|INST.COMERCIAL MARÍTIMO PACÍFICO SUR
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA POETA PABLO NERUDA
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA VILLA LAS DUNAS
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|COLEGIO ESPANA
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|PADRE ANDRÉ COINDRE
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA BÁSICA SAN JOSÉ DE CALASANZ
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA CRISTO DEL MAIPO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|PROFESOR PEDRO VIVEROS ORMENO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA PRE-BÁSICA PETER PAN
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA BÁSICA CERRO PLACILLA
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA POETA HUIDOBRO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|PARVULARIO RAYITO DE SOL
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|COLEGIO AGRÍCOLA CUNCUMÉN GONZALO BARROS AMUNÁTEGUI
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA BÁSICA LEYDA
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA EDUARDO FERNÁNDEZ DE ASTURIAS
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA BÁSICA EL ASILO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA JOSÉ DOMINGO SAAVEDRA
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|INSTITUTO BICENTENARIO JAVIERA CARRERA VERDUGO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|INSTITUTO BICENTENARIO JOSÉ MIGUEL CARRERA
|MUNICIPAL
Región del Maule
|Comuna
|Nombre del establecimiento
|Dependencia
|CURICÓ
|PEQUEÑOS EXPLORADORES
|JUNJI
Región del Biobío
|Comuna
|Nombre del establecimiento
|Dependencia
|TOMÉ
|CENTRO EDUCACIONAL BICENTENARIO ALTOS DE TOMÉ
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA BÁSICA LISA ENRIQUETA PETER TEUBNER
|MUNICIPAL
|NEGRETE
|ESCUELA BÁSICA RIHUE
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|ESCUELA MUNICIPAL PROFESOR DAVID FERNÁNDEZ
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|CENTRO EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADULTOS
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|LICEO PADRE LUIS ALBERTO SALDÉS IRARRÁZABAL
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|ESCUELA HÉROES DE CHILE
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|LICEO TÉCNICO PROFESIONAL GONZALO GUGLIELMI MONTIEL
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|LICEO MUNICIPAL RÍO CLARO
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|ESCUELA ENRIQUE PUFFE KIND
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|ESCUELA PADRE PEDRO CAMPOS MENCHACA
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|ESCUELA MUNICIPAL RERE
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|ESCUELA BÁSICA 11 DE SEPTIEMBRE
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|ESCUELA BÁSICA CHACAYAL SUR
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|LICEO INDUSTRIAL SAMUEL VIVANCO PARADA
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|ESCUELA BÁSICA EL AMANECER DE DUQUECO
|MUNICIPAL
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