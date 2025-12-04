Suspenden operaciones aéreas en aeropuerto de Pudahuel por condición severa de peligro aviario

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó la mañana de este jueves que debido a una condición severa de peligro aviario en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, las operaciones aéreas fueron temporalmente suspendidas.

La suspensión se hizo efectiva desde las 10.31 horas.

A partir de las 11.07, el aeropuerto volvió a operar con normalidad.

Una condición severa de peligro aviario corresponde a la presencia de más de 15 aves de tamaño mediano a grandes o más de 30 aves pequeñas sobre la pista, conos de aproximación, despegue u otra ubicación que represente un peligro inminente para la seguridad operacional.

La presencia de aves en el aeropuerto aumenta regularmente a fines de marzo y abril.

La DGAC aplica técnicas preventivas para mitigar el eventual riesgo de impacto de aves con una aeronave y tales procedimientos son los que pueden llevar incluso a suspender operaciones.

La más reciente suspensión por aves se había reportado en junio.