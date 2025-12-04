Suspenden operaciones aéreas en aeropuerto de Pudahuel por condición severa de peligro aviario
La suspensión de carácter temporal se hizo efectiva desde las 10.31 horas y se normalizó a las 11.07 horas
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó la mañana de este jueves que debido a una condición severa de peligro aviario en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, las operaciones aéreas fueron temporalmente suspendidas.
La suspensión se hizo efectiva desde las 10.31 horas.
A partir de las 11.07, el aeropuerto volvió a operar con normalidad.
Una condición severa de peligro aviario corresponde a la presencia de más de 15 aves de tamaño mediano a grandes o más de 30 aves pequeñas sobre la pista, conos de aproximación, despegue u otra ubicación que represente un peligro inminente para la seguridad operacional.
La presencia de aves en el aeropuerto aumenta regularmente a fines de marzo y abril.
La DGAC aplica técnicas preventivas para mitigar el eventual riesgo de impacto de aves con una aeronave y tales procedimientos son los que pueden llevar incluso a suspender operaciones.
La más reciente suspensión por aves se había reportado en junio.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.